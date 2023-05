Las mil caras de Daniel Esteve, líder de Desokupa: de 'cobrador del frac' a boxeador sin piedad

El vídeo es antiguo, la calidad y el formato dejan medianamente estimada la fecha. El cámara apunta al ring mientras el primer luchador supera las cuerdas y accede al cuadrilátero. Se trata de 'El Segurata'. Alguien cercano a la cámara dice entre risas: "Es un bruto, es un bruto de cojones...". En aquella época, este peleador era conocido en Barcelona por ser un portero de discoteca. Ese día, además, se enfrentaba en un combate de valetudo a Dani 'El Bolo', conocido por sus broncas en la noche de la ciudad condal. El nombre de 'El Segurata' era (y es) Daniel Esteve, líder popular de Desokupa actualmente.

Aquel día, Esteve se enfrentaba a un hombre mucho más corpulento que él. Los 110 kilos que superaba El Bolo hacían pequeños los más de 90 que tenía su tocayo 'El Segurata'. Las reglas de aquel combate casi inédito en España eran claras: todo terminaba cuando uno de los dos estuviera inconsciente. Ninguno eran deportistas profesionales. Ya saben de qué se conocían y por qué iba el público, que al inicio cantaba "Dani mátalo", aunque los dos se llamaban igual y no se podía saber a quién dirigían el cántico.

El combate a puño descubierto acabó con una izquierda de Dani Esteve al mentón de su contrincante, que abrió lanzó dos manos muy abiertas y descuidó la guardia. Fallo de amateur. KO. 'El Bolo' se fue a la lona con el croché. Antes de que él árbitro parara el combate, 'El Segurata' aprovecha para enganchar una última patada a su oponente indefenso. La victoria se ve empañada y las sillas de plástico comienzan a volar hacia el ring. Al público no le ha gustado eso de golpear a un rival en el suelo.

[Desokupa registró en 2021 sus primeras pérdidas y su negocio cayó por debajo del millón de euros]

Dani Esteve no quiso hablar con EL ESPAÑOL este viernes para comentar su pasado como luchador. Xavi Moya, exboxeador español, recuerda aquel combate. "Primero monté uno en Tenerife y luego este. Era todo novedoso y ni ellos ni el árbitro lo habían hecho anteriormente. No había UFC ni nada como ahora", explica.

Dice que el árbitro llegó tarde. "Quizás por novato", apunta. Eso fue lo que provocó que Daniel Esteve pegara una patada en el suelo a su contrincante, que años después sería detenido en una operación contra el narcotráfico. "Estábamos en pañales y era un combate a ver qué pasaba", insiste.

Moya recuerda que el morbo de aquel combate estaba en la rivalidad que habían mantenido en la calle ambos combatientes. Era una especie de mal contra el bien, al menos sobre el papel.

De Dani Esteve, destaca que en Barcelona se le conocía como portero de discoteca. En ningún caso como boxeador. "Él ha hecho boxeo como deporte, pero no como profesional ni nada. No lo ha dejado, pero lo ha hecho a nivel de mantenimiento. Hace años hizo algunas peleas, pero no se ha dedicado de manera profesional ni a la enseñanza. Solo para mantenerse en forma".

Aún hay alguna pelea de Daniel Esteve en YouTube como boxeador. "No lo hacía ni bien ni mal", comenta Moya, que no trata de descalificarle en ningún caso. Simplemente, apunta, "que nadie le recuerda porque se perdiera una promesa". En total, se subió al cuadrilátero como boxeador en 15 ocasiones. Asegura que ganó en 11, nueve de ellas por KO. En internet se puede ver una de sus dos tablas; acabó con dos derrotas.

La cosmética

El vídeo del combate de valetudo lo subió a Youtube años después una empresa llamada Morosos Barcelona. Casualmente, es uno de los nombres que tuvo una de las empresas que regentó Daniel Esteve. Una empresa de cobros de deudas en Barcelona.

Tal y como contó este periódico anteriormente, Morososbcn.com tuvo que cerrar por un ‘enfrentamiento’ con los Mossos d’Esquadra. Fue detenido y acusado de extorsión, detención ilegal, lesiones, vejaciones y asociación ilícita. Finalmente, la justicia se puso de su lado tras declarar que un mando de los Mossos provocó su detención por motivos personales: había cobrado una deuda a un amigo del citado policía.

No es el único negocio que ha regentado Esteve. que según Informa participa como gerente, administrador único, apoderado o socio en las siguientes empresas: Conciencia y Respeto 1970 SL (Servicios auxiliares de la propiedad y explotación inmobiliaria, administración y gestión de fincas rústicas y urbanas, servicios integrales de auxilio en trabajos de metal, construcción, industria, jardinería, mantenimiento...); Wuachos SL (Explotación de discotecas y salas de baile, bares y pubs musicales, restaurantes y cafeterías y negocios de hostelería en general, incluidas sus actividades complementarias); Newton Innova SL (La explotación de establecimientos de hostelería, restauración, cafeterías, hoteles y discotecas y otros relacionados con la restauración gastronómica y los espectáculos públicos); Brownie Real Estate SL (Compraventa, intermediación, arrendamiento, administración, explotación en cualquier forma de fincas rústicas y urbanas y la realización de toda clase de obras y construcciones, tanto públicas como privadas etc.- y promoción inmobiliaria); Frasilan SL (Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados) y Desokupa Manda SL (La realización de todas aquellas actividades y servicios relacionadas con el ejercicio de los derechos de propiedad y de posesión, de cualesquiera fincas de naturaleza rústica o urbana).

[Quién es Dani Esteve: el líder 'súperdotado' de Desokupa que domina 5 idiomas y tiene 2 carreras]

Entre las empresas que ha administrado también se encuentra La Isla Fighting Championship SL. Esta sociedad, ya extinguida, se dedicaba a las actividades deportivas. Se constituyó en 2014 y se liquidó en 2018.

Esteve fue promotor de veladas deportivas. Creó varios campeonatos de la IFC (International Fighting Championship) en Barcelona. Sin embargo, no fue un promotor conocido. Xavi Moya apunta que "sólo organizó cuatro, pero no estuvo en el mundillo". Además, apunta que colaboró con algunos organizadores, pero poco más.

En realidad, en Barcelona se le conocía sobre todo por llevar la seguridad de algunos locales de ocio nocturno.

Su lado amable

La web de Desokupa tiene una pequeña biografía de su líder y cara visible. "Daniel Esteve es natural de Barcelona, nacido en 1970, fundador de Desokupa en 2016", reza.

Según este pequeño párrafo, "Daniel cuenta con una larga trayectoria en el sector de la seguridad y es experto en varias artes marciales". De hecho, aunque se le relacione con el boxeo porque es el deporte que más publicita, ya se ha podido comprobar que participó en combates de valetudo deporte similar a las artes marciales mixtas (MMA).

Sin embargo, detrás del tipo duro y rudo, que siempre combate 'el mal' a través de sus empleos como seguridad (desokupa, cobrador de deudas, portero de discoteca...) y al que muchos tildan de nazi, está el hombre que conoció la luz y la importancia de algo mucho más noble: la importancia de la vida.

"Daniel está comprometido en la lucha contra el cáncer infantil, ayudando a través de la Asociación Alberto 3 huevos", destaca la web de Desokupa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Asociacion Alberto 3 Huevos (@asociacionalberto3)

Lo ha contado en varias ocasiones, Esteve conoció a Alberto, un chaval con cáncer, cuando apenas le quedaba una semana de vida. El pequeño luchó contra la enfermedad durante un año en el que Esteve estuvo a su lado. Días antes de fallecer, le hizo una pregunta al otrora portero de discoteca: "Tú, papafrita, vas a seguir luchando por los niños con cáncer?".

Esteve lo hizo. Además de apoyar económicamente, acudía regularmente a los hospitales para hacer actividades con los más pequeños. De hecho, en una entrevista con Hermandad K1 apunta que si tuviera que dejar algo no sería la asociación, sino Desokupa.

Las pérdidas de Desokupa

Según declaró en una entrevista a Idealista.com, Dani Esteve habla cinco idiomas y tiene dos carreras. La primera de ellas es Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. La segunda de ellas no se ha referido anteriormente en ningún medio.

Dentro de las empresas que tienen relación con Desokupa, cabe destacar que Conciencia y Respeto 1970 SL perdió 180.000 euros en el año 2021 y su cifra de negocio cayó a los 888.000 euros. Así lo contó ayer Invertia | EL ESPAÑOL.

Tal y como destaca esta misma información, el administrador único y gerente de la empresa es Daniel Esteve y ha recibido anualmente una remuneración en el entorno a los 200.000 euros, entre los años 2019 y 2021 de esta firma. La empresa informa de dicha retribución en sus cuentas en el apartado de 'operaciones vinculadas'.

Imagen de algunos miembros de Desokupa durante la manifestación.

Por su parte, la sociedad limitada de nombre Desokupa Manda (Esteve es socio) presentó en el Registro Mercantil unas cuentas con un resultado negativo de 10.378,19 euros.

Esteve es administrador único de otras tres empresas: Wuachos SL, sin cuentas conocidas, Newton Innova SL, también sin registros, y Brownie Real Estate, que tiene como contacto una dirección de Desokupa y cuyas últimas cuentas según Informa son de 2019, no constando las mismas de los resultados del ejercicio. Según esta web, la última empresa mencionada estaría inactiva.

La última empresa de la que es socio Esteve es Frasilan SL, dedicada al negocio cosmético. Sus últimas cuentas en el Registro Mercantil apuntan en los resultados de 2020 unas pérdidas de 5.031,96 euros. Según Informa, tiene la hoja registral cerrada.

Sigue los temas que te interesan