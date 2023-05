Quién es Dani Esteve: el líder 'súperdotado' de Desokupa que domina 5 idiomas y tiene 2 carreras

“Desokupa me ayudó a desalojar dos okupas que entraron en un piso que tenía a punto de vender en Cornellà de Llobregat. No estaban dispuestos a irse porque decían haber comprado mi piso. Llamé a Desokupa y en dos reuniones con ellos consiguió que se fuesen. Afortunadamente todo sucedió muy rápido y no hubo casi desperfectos. Agradecido a Daniel Esteve y su equipo”.

Son palabras de un afectado recogidas en la web de Desokupa y Dani Esteve es el jefe de Desokupa que vuelve a ocupar titulares por su participación en el desalojo de dos fincas ocupadas el barrio barcelonés de la Bonanova. Un hecho, el de la okupación, que también ‘está de moda’ a raíz de la Ley de Vivienda, que introduce cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y una enmienda que complica y retrasa el desalojo de los okupas.

Por ejemplo, el demandante que inicie los trámites para recuperar su propiedad deberá certificar si es o no un gran tenedor. También si los ocupantes emplean o no el inmueble como vivienda habitual. Y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no podrán intervenir por sorpresa sino que tendrán que comunicar el día y la hora del desalojo.

¿Cómo surgió Desokupa?

Según consta en su página web, “7.635 desocupaciones nos avalan”. Cifra que empezó a sumar a partir del año 2016 cuando oficialmente se creó Desokupa. “Analizamos cada caso en particular y personalizamos una actuación específica para cada caso. Somos expertos en mediación. El protocolo a seguir siempre es a medida y se decide por consenso de los distintos expertos, dentro de la más rigurosa legalidad”.

Desokupa no fue su primer negocio de este calado. Antes había desarrollado Morososbcn.com. Pero lo tuvo que cerrar por un ‘enfrentamiento’ con los Mossos d’Esquadra. Fue detenido y acusado de extorsión, detención ilegal, lesiones, vejaciones y asociación ilícita.

[La Policía desokupa otras 15 viviendas de un edificio muy conflictivo de Puertollano]

Finalmente, la justicia se puso de su lado tras declarar que un mando de los Mossos provocó su detención por motivos personales: había cobrado una deuda a un amigo del citado policía.

Un cierre del que nunca se lamentó, ya que fue el inicio de Desokupa. “Actualmente somos un equipo de más de 80 personas, con gabinete jurídico especializado y con un haber de más de 4.000 desocupaciones dentro del marco de una absoluta legalidad!”, se lee en su perfil de LinkedIn.

¿Quién es Dani Esteve?

Daniel Esteve Martínez nació en Barcelona en 1970. Estudió Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y cuenta con una segunda carrera, según dijo a Idealista.com. Además, habla cinco idiomas. También tiene formación como agente de seguridad.

Si hay un deporte que le apasiona, ese no es otro que el boxeo. No sólo lo practica, sino que llegó a trabajar como promotor para el International Figthing Championship, el ente que organiza este tipo de eventos en Europa.

[¿Es la Ley de Vivienda un 'chollo' para los ‘okupas’ o un balón de oxígeno para personas vulnerables?]

¿Cuál es su currículum como boxeador? En su etapa como profesional subió al cuadrilátero en 15 ocasiones. Entre las 12 cuerdas cosechó 11 victorias, nueve de ellas por la vía rápida, dos nulos y dos derrotas. Lo hizo dentro de la categoría de pesos pesados. En la actualidad pesa 93 kilos y mide 1,79. Cuando subía al ring le apodaban El Segurata.

Además, tiene licencia de tiro, es cinturón negro de kickboxing, experto en lucha contra cuchillo y ha sido guardaespaldas de famosos. También fue director de seguridad de varias discotecas.

El boxeo no es la única ‘lucha’ que atrae a Dani Esteve. El 5% de los ingresos de Desokupa se destinan a la Asociación Alberto 3 huevos, orientada a difundir y ayudar en el cáncer infantil.

Sigue los temas que te interesan