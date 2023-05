Llevan a la Fiscalía al director de la guardería que quiso cobrar el doble a una niña discapacitada

Hay palabras que duelen tanto que son imperdonables. A Merche se le clavó en el alma el contenido de la conversación que le grabó al director de la guardería municipal de Alcantarilla, José Antonio, donde supuestamente le pedía que pagase el doble que el resto de padres por la plaza de su hija por un motivo: tiene síndrome de Down. Es tan escandaloso el contenido del audio que el gerente de Down España, Agustín Matía, ha anunciado a EL ESPAÑOL que van a informar sobre lo sucedido a la Fiscalía, para que estudie si debe depurar responsabilidades penales contra el responsable de la Escuela Infantil Municipal Madre Piedad de la Cruz.

"La valoración es muy clara, tal y como ha planteado la madre de la menor, entendemos que es un caso de vulneración de derechos", según ha reflaxionado Agustín Matía. "Hay un planteamiento y un objetivo de discriminación, por parte de la guardería, a la hora de atender a la niña y al final, no se plasmó, porque la madre decidió no matricular a su hija, pero la discriminación se estaba planteando".

La decisión de recurrir a la Fiscalía se ha adoptado en una reunión de la junta directiva de esta federación que es un referente en España y en Iberoamérica, respeto a los tratados de Derechos Humanos sobre discapacidad. "Hemos valorado los hechos y hemos visto que estaba justificado, como mínimo, denunciar que ha existido una discriminación, y en la media que tenemos potestad para ello, vamos a informar al fiscal para que valore si puede actuar de oficio", según ha confirmado Matía.

Los servicios jurídicos de Down España han analizado las palabras del responsable de la Escuela Infantil Municipal Madre Piedad de la Cruz de Alcantarilla. Los letrados consideran que podrían ser constitutivas de un supuesto delito de vulneración de derechos fundamentales que afectan a Arya: una niña, de 3 añitos, que solo quería ir a una guardería con otros niños de su edad. De hecho, los abogados de la federación han escuchado la grabación que desveló EL ESPAÑOL, sobre la reunión que la madre de la niña tuvo con el director de la guardería el 18 de enero.

Tal encuentro lo concertó la madre de la niña con síndfrome de Down, después de hablar por teléfono con el director de la guardería y sentirse humillada porque supuestamente le pidió que pagase el doble por matricular a su hija. La tasa municipal refleja que de 9 a 17 horas, hay que abonar 200 euros, pero según Mercedes le pidió 400 euros por la discapacidad de Arya. De modo que Merche acudió a la reunión para grabar al responsable del centro para tener pruebas para denunciarle en el Ayuntamiento.

- Mercedes: A ver, lo del tema que me dijiste de Arya de la matrícula doble y que me tenías que cobrar el doble si tenía necesidades especiales. ¿Eso cómo funciona al final?

- Director: Lo de las necesidades especiales es cuando un niño se golpea, se autolesiona. Hay niños con características especiales, por ejemplo, hay autistas que no pagan doble porque la atención que requieren no es como un autista que se autolesiona porque esos niños sí ocupan doble plaza.

- Mercedes: ¿Eso lo valoras tú o viene alguien a valorarlo [un especialista]?

- Director: Eso lo valoro. Vamos a ver. En tu caso, por ejemplo, la niña no se autolesiona, tiene un desarrollo normal y sus características. Punto pelota. Pero a efectos del trabajo, aquí es igual que otro niño. Entonces, no te voy a cobrar doble plaza. Yo no funciono así. Te podría cobrar doble plaza: ¿Vale? Pero entiendo que no voy a cargar a una familia con un dinero que no tiene por qué gastarse. Ahora, si tú me dices que la niña se autolesiona y se golpea, no puedo tenerla en una clase con otros quince niños.

- Mercedes: ¿Eso es porque le pones a la niña una persona en exclusiva?

- Director: No. Eso va por ratios. Las aulas pueden tener hasta 16 niños. En un aula con 15 no puede entrar [un niño con discapacidad] porque ocupa doble plaza. ¿Qué pasa? Al final, es un tema económico. Si yo tengo un aula con 8 críos, con características especiales, que me suman 16 porque son doble plaza y les cobro el mes normal, no da para pagar al educador. Un educador son 16 niños y por eso ocupan doble plaza, pero no es el caso. Que tú quieres que tu niña esté en un grupo más reducido: tienes que pagar el doble.

En Down España consideran que de esta conversación, se desprende una discriminación hacia una madre de una niña con discapacidad. Los estatutos de esta federación no le permiten ejercer acciones legales, pero sí puede informar de oficio al Ministerio Público para que determine si debe -o no- abrir una investigación sobre la gestión que está haciendo el director de la guardería: José Antonio T.

"En España tenemos vigente el marco de la convección de derechos humanos que plantea que la discriminación por discapacidad, abarca cualquier distinción, exclusión o restricción que ponga limitaciones a derechos humanos y libertades fundamentales", tal y como ha explicado el gerente de Down España. "En este caso, nuestros abogados expertos interpretan que hay un caso de discriminación indirecta en el acceso a servicios públicos y le planteamos a la Fiscalía que valore si debe actuar".

El gerente de Down España, Agustí Matía.

Down España ha tomado cartas en el asunto después de contactar con Mercedes González, la madre de la pequeña Arya, y con la concejal de Educación de Alcantarilla, Luz Marina Lorenzo, que antes de dedicarse a la política era maestra de Pedagogía Terapéutica. "Es una vulneración de derechos porque se estaba discriminado y tratando diferente a la niña, sencillamente, por motivos de discapacidad", según ha insistido Matía en declaraciones en exclusiva a EL ESPAÑOL.

"La discriminación por discapacidad no puede existir: no hay justificación legal ni ética en nuestro país para tratar de forma desigual a una persona por tener síndrome de Down", tal y como ha recordado el gerente de Down España, justo antes de remarcar que a la federación le parece "mal" que ni el director de la guardería ni el Ayuntamiento ni la edil de Educación hayan salido a pedir disculpas públicamente a la madre de Arya.

"Esto refleja una mentalidad de no tener asumidos lo que son los derechos fundamentales de cualquier ciudadano", lamenta el gerente de Down España.

"Vamos a informar a la Fiscalía para que analice el caso, pero creemos que sería conveniente, correcto y un buen ejemplo de gestión ante los ciudadanos que el Ayuntamiento pida disculpas, en el sentido de que no había ninguna voluntad de que existiese este espacio de discriminación y si ha sucedido, pues que digan que lo lamentan, planteando su compromiso de que esto no va a volver a suceder".

