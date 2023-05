Cuánto cobra Desokupa por cada desalojo: así trabaja la polémica empresa de Dani Esteve

Desokupa se está convirtiendo en una de las empresas más famosas de España en los últimos meses en un momento bastante complicado. La nueva Ley de Vivienda va camino de recibir su aprobación definitiva, aunque esta llegará cargada de polémica. Uno de los puntos más controvertidos de la misma serán las nuevas trabas que se pondrán a los procedimientos para desalojar okupas y la ralentización del proceso de devolución de las viviendas a sus propietarios.

Por ello, ante este escenario tan complicado, Desokupa se ha convertido en un reclamo para muchos españoles que buscan recuperar sus casas casi de cualquier forma. Una compañía que arrastra una gran polémica por su manera de actuar, calificada en muchas ocasiones de excesivamente violenta.

Sin embargo, la propia empresa española se define a sí misma como una compañía "especialista" en recuperar viviendas mediante la vía de la "mediación" con inquilinos precarios, comunidades de vecinos y, especialmente, con okupas.

Según datos que aporta directamente Desokupa, la empresa comenzó su labor en el año 2016 y ya ha llevado más de 7.600 procedimientos con éxito. Además, el grupo que lidera el polémico Dani Esteve presume de ser la única empresa del sector que ha sido recomendada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Ahora, descubrimos cómo funciona y cómo trabaja realmente esta empresa y cuánto cobra por ello.

¿Cómo trabaja la empresa Desokupa?

En sus siete años de vida su crecimiento ha sido notable, extendiendo sus actuaciones más allá de Barcelona, la ciudad en la que se fundó el negocio de Dani Esteve. No solo su líder ha recibido una gran popularidad en los últimos meses, ya que Desokupa ha conseguido ampliar su campo de actuación a zonas de toda la península e incluso hasta Baleares y Canarias. En poco tiempo se han convertido en un gigante nacional.

Su éxito es notable, tanto que ya han sido requeridos para llevar a cabo diferentes trabajos incluso en el extranjero. Y siempre, tal y como ellos aseguran, bajo una estricta legalidad, la que teóricamente garantiza su departamento jurídico. Esta compañía aseguraba en sus inicios tener un 90% de eficacia y ser capaz de llevar a cabo sus desalojos en menos de 72 horas, siempre por métodos legales, recuperando pisos que habían sido ocupados a la fuerza sin contratos de alquiler.

Sin embargo, su crecimiento ha traído un lógico aumento de su popularidad y, por lo tanto, un mayor seguimiento de sus trabajos. Esto produjo que su modelo de negocio se pusiera en tela de juicio, sobre todo por el supuesto uso de una violencia excesiva en sus funciones. Sus métodos también chocaban con aquellos sectores políticos que abogaban por ciertos programas de protección de los okupas.

Ahora, Desokupa emplea un método de trabajo más sistemático, asegurando que estudia cada caso en particular para llevar un procedimiento y un modo de actuación individual para cada situación. Así definen su modus operandi: "Somos expertos en mediación. El protocolo a seguir siempre es a medida y se decide por consenso de los distintos expertos, dentro de la más rigurosa legalidad".

¿Cómo es el trato de la empresa con los okupas?

Dani Esteve es el líder de esta empresa fundada en Barcelona y que ya ha conseguido incluso salir de España para llevar a cabo diferentes actuaciones. Él mismo asegura que su primera intención es mediar con los okupas. Sin embargo, si la situación se agrava, no tienen reparos a la hora de poner todos los medios necesarios para llevar a cabo su cometido. Esto sucede si consideran que los okupas responden a las órdenes de alguna mafia.

Así argumentaba esta postura al portal Idealista: "La persona que ocupa por necesidad te dice que necesita un alquiler social. La que opera bajo el mando de una mafia te dice que por 10.000 euros se va". En base a esto, Desokupa ha tenido que proceder de diferentes maneras en todos estos años. Sin embargo, sus episodios más violentos han generado una enorme controversia hasta ser señalados como una empresa vinculada con corrientes ultras y de extrema derecha.

¿Cuánto cobra la empresa Desokupa por cada desalojo?

Es una de las preguntas que más se repite cada vez que el nombre de Desokupa circula por los medios de comunicación o por las redes sociales. Un hecho que cada vez se produce más y que se multiplicará cuando la nueva Ley de Vivienda entre en vigor tras su aprobación definitiva.

Lo cierto es que los precios que tiene Desokupa para sus cuestionados servicios son muy variados. Aunque ninguna actuación parte por debajo de los 3.000 euros tal y como ha confirmado su líder, Dani Esteve. Estos costes se adaptan a cada situación y siempre llevan incluido el procedimiento civil, el cual requiere de la presencia de un abogado y de un procurador.

Sin embargo, transmiten a sus clientes que no pueden garantizar el éxito total en sus actuaciones, ya que hay casos que califican como "imposibles". No obstante, no ocultan que su tasa de acierto está por encima del 90%. Desokupa, al contrario que hacía en sus inicios, ahora no establece un periodo de tiempo estimado para sus actuaciones.

Ya no se encorsetan a esas 72 horas de las que presumían en sus inicios. Sin embargo, Dani Esteve asegura que ha conseguido realizar desalojos en cuestión de minutos, mientras que otros se han alargado durante días y días. "Yo he hecho desocupaciones que he tardado dos minutos de reloj y otras una semana".

"No hay un máximo ni un mínimo estipulado, si bien nueve de cada diez casos acaban en éxito antes de una semana". Así es cómo trabaja la polémica empresa Desokupa con plazos de tiempo y costes económicos muy variables, pero en cierto modo marcados.

