Sánchez y Feijóo hacen de Doñana campo de batalla electoral: van hoy a Huelva a exhibir su discordia

Juntos, pero no revueltos. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo acudirán este jueves al epicentro de la última polémica de la política española: la provincia de Huelva. Mientras que el primero visitará el Parque Nacional de Doñana, el segundo se quedará por la ría, para participar en un acto con los candidatos de su partido al Ayuntamiento de la capital y a la Diputación provincial.

Lo que empezó como un enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España por el plan de Juanma Moreno para regularizar unas setecientas hectáreas de regadío en el entorno del parque, se ha terminado convirtiendo en una batalla electoral de primer orden entre los dos principales partidos en España: PSOE y PP.

El presidente del Gobierno y el líder de la oposición exhibirán hoy su discordia sobre la arena. El primero, reiterará su proclama de que "Doñana no es el cortijo de nadie" y que, por lo tanto, "no se toca". Entre otras cosas, defenderá que el ejecutivo andaluz está pecando de irresponsable al poner en jaque no sólo la sostenibilidad de este paraje natural, sino también el prestigio de la agricultura local.

[Bruselas avisa de que tomará "medidas adicionales" para asegurar la protección de Doñana]

Sánchez, en primera persona, ha decidido confrontar contra el presidente andaluz tras la admisión a trámite en el Parlamento regional de una propuesta de PP y Vox para solucionar la situación crítica que atraviesan cientos de agricultores de la comarca onubense. En el año 2014, como consecuencia de una reordenación del territorio de la Junta, perdieron sus licencias para cultivar en sus terrenos.

La Junta de Andalucía y el PP ponen el énfasis en este apartado. Si el Gobierno censura que se está autorizando la extracción de agua del acuífero que nutre Doñana, los populares aseguran que sólo tratan de ofrecer respuestas a una problemática enquistada en el tiempo y que su voluntad final es la de cerrar todos los pozos que están secando el parque.

La denuncia del PP

En ese sentido, tanto Moreno como Feijóo, que también ha asumido como propia la defensa de su barón autonómico, han reiterado en varias ocasiones que Sánchez ha "abandonado" Doñana al no acometer una serie de infraestructuras que el Gobierno tenía pendientes desde el año 2018.

Los principales dirigentes populares, en Andalucía y en Madrid, aseguran que con un trasvase de agua se daría cobertura al riego "en superficie" de todos los agricultores de las zonas próximas al parque. Esto, añaden, permitiría incluso echar el cierre a todos los pozos que sustraen agua del citado acuífero.

La polémica ha llegado ya hasta Bruselas y la Comisión Europea ha sido clara: habrá sanciones a España si sale adelante cualquier iniciativa que suponga un perjuicio para Doñana. La protección del parque, apuntan desde el Ejecutivo comunitario, es primordial.

El PSOE, precisamente, se escuda en la postura de Bruselas para proclamarse vencedor de esta batalla. Aunque el PP señala ahora que, lejos de esconderse y tratar de ocultar este asunto, está decidido a llegar hasta el final. El objetivo que se ha propuesto Génova es "desmontar las mentiras del Gobierno, una a una".

[Teresa Ribera acusa a Moreno de "engaño" a los regantes de Doñana: "No puede haber más agua"]

Según los dirigentes populares, el PSOE está trasladando una "falacia" a Europa con el plan de los regadíos. Critican, por ejemplo, que el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo ha remitido una carta al vicepresidente de la Comisión Europea en la que avisan de cuestiones que, directamente, no vienen recogidas en la proposición.

El pulso, desde luego, no tiene visos de acabar. El Gobierno ya anunció que frenaría la norma en el Tribunal Constitucional en caso de que llegue a aprobarse. Y Juanma Moreno quiere cumplir su promesa con los agricultores onubenses, a los que lleva años garantizando que dará una alternativa.

La Junta de Andalucía considera que, de prosperar su iniciativa, redoblarán la presión sobre el Gobierno para que se vea obligado a acometer las infraestructuras hídricas. Además, el PP cree que esta polémica no incide sobre las elecciones del 28-M. Al contrario, los dirigentes populares consultados por EL ESPAÑOL aseguran que en clave local podría decantar la balanza para arrebatar al PSOE la alcaldía de Huelva, la diputación y un puñado de municipios.

