Moncloa frenará el plan de regadíos en Doñana con un recurso al TC y abre un conflicto con la Junta

La polémica ley impulsada por la Junta de Andalucía para legalizar unas 800 hectáreas de regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana no entrará en vigor, pese a que este miércoles ha iniciado su tramitación en el Parlamento regional con un respaldo mayoritario de PP y Vox.

Tras un tenso debate político, con jarro de arena incluido, el polémico plan de regadíos ha pasado holgadamente su primer examen parlamentario. Aunque, minutos después, el Gobierno ha anunciado que, una vez que la norma se publique en el Boletín Oficial de la Junta, interpondrá un recurso suspensivo ante el Tribunal Constitucional.

El objetivo, según remarcan fuentes de Moncloa, es "proteger Doñana". El Ejecutivo asegura que hará "todo lo que se tenga que hacer para salvar el humedal más emblemático de Europa". Por lo pronto, usará el poder del que dispone en el órgano de garantías, aunque "se estudiarán todas las vías" posibles.

La propuesta de la Junta de Andalucía para autorizar los regadíos en el condado de Huelva, a ojos del Gobierno central, es un "desafío a Europa" que, además, provocará que "España tenga que pagar multas millonarias coercitivas cada tres meses". Las citadas fuentes aseguran que, debido a esta ley, habrá condenas del Tribunal de la Unión Europea que "todos los españoles y españolas" tendrán que pagar.

De esta forma, se abre un nuevo choque institucional entre las dos administraciones. Para la Moncloa, las consecuencias del plan de regadíos de Juanma Moreno serían estrepitosas: "Coloca a España ante el peligro de que nos suceda como a Hungría, Polonia o Italia. La Comisión Europea podría llegar a congelar los fondos porque considere que existe un incumplimiento de la legalidad europea y un desafío a las leyes comunitarias".

Según el Gobierno, el de PP y Vox para el entorno de Doñana "ignora la realidad, es una falsa promesa", porque "no hay agua para legalizar 1.500 hectáreas de regadíos ilegales". En realidad, la iniciativa que ambos grupos han respaldado este miércoles en la cámara autonómica prevé la legalización de 800 hectáreas.

"No se puede prometer lo que no se tiene. El PP y Moreno Bonilla están utilizando Doñana como una mera mercancía. Lo que están haciendo condenará Doñana, tendrá un coste enorme de credibilidad para España y frustrará el futuro económico de la agricultura en los pueblos de la comarca", subrayan en la Moncloa.

Por otro lado, las fuentes gubernamentales denuncian que "la Junta de Andalucía no puede aportar agua al Condado de Huelva y a Doñana". No sólo porque las competencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pertenecen al Gobierno central, "sino también porque el PP y el Gobierno de Moreno Bonilla están prometiendo un agua que no existe".

