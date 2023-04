Exteriores contacta con los 80 españoles que viven en Sudán para su evacuación

El Gobierno ya se ha puesto en contacto con todos los ciudadanos españoles que se encuentran en Sudán, alrededor de 80, y les ha trasladado las instrucciones que deben seguir en caso de que se active su evacuación, según ha podido saber EL ESPAÑOL. La operación se pondrá en marcha de manera inminente si el conflicto escala.

Los efectivos de la Embajada española en Jartum —incluyendo mandos militares, policiales y del CNI— están vigilando de cerca los acontecimientos en el país africano, en permanente contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares, para activar la evacuación en cuanto sea necesario.

Sudán vive una volátil situación de seguridad desde que el pasado sábado comenzaron los enfrentamientos armados entre el ejército sudanés y las llamadas Fuerzas de Apoyo Rápido, el principal grupo paramilitar del país. Ambas organizaciones cooperaron en el golpe de Estado de 2021, pero el país había iniciado una transición a la democracia.

[¿Qué está pasando en Sudán? Una crisis histórica que ha vuelto a estallar]

Según la ONU, la cifra de muertos a causa de los enfrentamientos ronda ya los 200 y hay alrededor de 1.800 personas heridas. El jefe de la misión de Naciones Unidas en el país, Volker Perthes, aseguró este martes que el clima de inseguridad "es muy cambiante" y es "difícil evaluar en qué sentido evoluciona el equilibrio".

Todos están pendientes de si los enfrentamientos se convierten en una guerra civil. Las dos partes habían acordado un alto el fuego de 24 horas este martes, pero no se ha cumplido, con acusaciones cruzadas de romperlo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Ministerio de Exteriores tiene "todo preparado" por si hay que evacuar a los españoles en Sudán, pero no dio más detalles al respecto.

Según ha podido saber este diario de fuentes diplomáticas, el Ejecutivo está en contacto con los 80 españoles inscritos en el Registro de Matrícula Consular y les va remitiendo instrucciones a diario. Las últimas indicaciones son que no salgan de sus casas y el recordatorio de que tanto el aeropuerto como las fronteras terrestres se encuentran cerrados.

Punto de evacuación

La Embajada española en Sudán ya tenía un plan de contingencia, obligatorio en todas las embajadas, sobre cómo actual en el país africano. En cuanto se desataron los combates el pasado sábado, informaron a los españoles de los puntos de encuentro para una eventual evacuación.

Dichos puntos de encuentro, que no se desglosan por razones de seguridad y para no aumentar el alarmismo, están repartidos por el país debido a la dispersión geográfica de los españoles. De todas formas, las fuentes aseguran que no son puntos fijos y que pueden ir cambiando según el peligro de cada zona. La premisa es evitar aquellos territorios controlados por los rebeldes.

[El embajador de la UE en Sudán, atacado en su residencia en medio de la violencia que sufre el país]

De tener que llevar a cabo la evacuación, esta podría ejecutarse a través de efectivos del Ejército español, agentes de Inteligencia o de la Policía y, también, en cooperación con las fuerzas armadas de otros países europeos o extracomunitarios.

La Embajada española en Jartum cerró el pasado domingo, un día después de que se desataran los enfrentamientos, pero el personal diplomático todavía no ha abandonado el país. Ahí se encuentra todavía el embajador, Isidro Antonio González. La situación de tensión previa al conflicto recuerda a la labor que tuvieron que llevar a cabo las embajadas españolas en Ucrania el año pasado y en Afganistán el verano anterior.

Sigue los temas que te interesan