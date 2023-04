El PSOE impide que Pablo Iglesias vuelva al Congreso para ajustar cuentas en la 'Comisión Kitchen'

La tercera comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Kitchen, que aborda las supuestas actuaciones ilegales del Ministerio del Interior contra adversarios políticos del PP, y que parecía abocada al fracaso, arrancará al filo de la campaña electoral con sólo dos comparecencias.

Los grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo en citar únicamente al excomisario José Manuel Villarejo y al banquero Higini Cierco i Noguer, dejando en el tintero medio centenar de propuestas.

Uno de ellos ha sido el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, que figuraba en la lista de 15 nombres que pidió Unidas Podemos y que finalmente no acudirá al Congreso el 10 de mayo debido a la negativa del PSOE. El motivo, arguyen fuentes parlamentarias, es "no dar voz ni victimizar" al ex secretario general de Podemos apenas dos semanas antes de las elecciones del 28 de mayo.

La formación morada trasladó la semana pasada una batería de nombres para investigar, principalmente, la llamada "pata mediática" de las cloacas del Estado, que es la forma de denominar a los periodistas que, presuntamente, colaboraban con la policía patriótica para divulgar información falsa sobre rivales del PP. Podemos propuso a siete periodistas, entre ellos Ana Terradillos y Antonio García Ferreras. Ninguno irá, al menos de momento.

La comisión se volverá a reunir el martes de la semana que viene para decidir si se amplía o no la lista de convocados, por lo que los grupos tienen todavía siete días para ponerse de acuerdo y aceptar otra lista de mínimos. Normalmente, el problema suele radicar en que cada partido propone demasiados nombres y siempre hay alguno que no convence a los del otro lado. Esta vez, sólo entre PSOE y Unidas Podemos se propusieron a 36 personas.

El excomisario Villarejo, en la Audiencia Nacional.

El Partido Socialista, en concreto, planteó una lista de 23 comparecientes, basada fundamentalmente en cargos del Ministerio de Interior de aquella época, pero en la que no se encontraba Mariano Rajoy ni ningún periodista.

Podemos, por contra, propuso 18 nombres —algunos coincidían—, casi todos periodistas. El argumento de los de Ione Belarra es que no se puede indagar en las cloacas sin tener en cuenta la participación de algunos medios de comunicación que se hicieron eco de los informes policiales falsos.

Para contribuir al desbloqueo y que la comisión no arranque con apenas dos nombres, el presidente del órgano, Ferran Bel (PDeCAT), se plantea votar los nombres por separado, en vez de la lista cerrada de cada partido, aunque ve muy difícil que las comparecencias puedan ser antes del 28-M. De hecho, aunque la comisión arranque el 10 de mayo, el plan es suspenderla inmediatamente después debido a la campaña electoral, que está marcando todas las negociaciones.

Veto mutuo

Los votos de los socios de Gobierno se cruzaron este martes en la comisión de la investigación. Por segunda vez, no ha sido posible aprobar una primera lista de comparecientes y sólo se han aceptado los dos testimonios que reclamó el PNV: el excomisario José Manuel Villarejo –que ya asistió dos veces– y el banquero Higini Cierco i Noguer, expresidente de Banca Andorrana (BdA).

Justo antes de Semana Santa, la comisión fue incapaz de aprobar un listado de comparecientes y se emplazó a este martes para un segundo intento. Entonces, la propuesta del PSOE sólo recabó el apoyo del PNV y el PDeCAT, mientras que ERC, Bildu y Unidas Podemos se abstuvieron y la lista fue derrotada con los noes de PP y Vox. Ante esto, los socialistas registraron una nueva batería de nombres, de 18 a 23, entre los que incluyó a tres investigados por la Operación Catalunya, que también pedía ERC.

Ni con los votos de los independentistas fue suficiente. Bastaba con que Unidas Podemos se abstuviera otra vez este martes, pero finalmente se decantaron por el no y pidieron que se citara a los periodistas presuntamente implicados y a su ex secretario general, Pablo Iglesias, como víctima de aquellas operaciones ilegales. Entonces fue el PSOE el que se opuso.

Fuentes de Unidas Podemos afean que el PSOE tenga "tanto miedo de investigar la pata mediática de las cloacas del Estado", la cual consideran indispensable para que las presuntas campañas de difamación funcionasen. La tesis de la investigación contempla cómo algunos funcionarios y agentes del Ministerio de Interior elaboraban informes falsos que, previo contacto con los periodistas implicados, se difundieron en medios de comunicación.

Las mismas personas recuerdan cómo el verano pasado "la izquierda se unió" para pedir conjuntamente una comisión de que investigara concretamente "la trama mediática de las cloacas del Estado". Entonces contó con las firmas de Pablo Echenique (Unidas Podemos), Gabriel Rufián (ERC), Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Néstor Rego (BNG), Mireia Vehí (CUP), Joan Baldoví (Compromís) y Ferran Bel (PDeCAT), pero no del PSOE.

Hace un mes se decidió que, precisamente, fuera este último quien presidiera la nueva comisión de investigación sobre las cloacas del Ministerio del Interior, incluyendo, en un principio, las piezas de la Operación Cataluña y del supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas orquestado por la trama Kitchen.

