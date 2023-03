El PSOE se marca como objetivo recuperar Barcelona y mantener La Rioja para el éxito del 28-M

El PSOE celebró este sábado su último Comité Federal antes de las elecciones del próximo 28 de mayo. Los socialistas trazaron las líneas maestras de unos comicios en los que se juegan el poder en 10 de las 12 autonomías que concurren y con las encuestas, de momento, mostrando un panorama en el que el PP podría arrebatarle algunos territorios.

En esa guerra, el PSOE se ha impuesto dos retos que marcarán el balance final que hagan del 28-M: mantener a Concha Andreu en el Gobierno de La Rioja y conseguir volver a la Alcaldía de la ciudad de Barcelona, un feudo que el PSC mantuvo como un importante bastión desde 1979 hasta 2011.

Los socialistas acusan cierta volatilidad respecto a lo que pueda pasar en otros territorios como Aragón o Comunidad Valenciana. En ambos territorios el PSOE se mantiene en buenas cifras y sus candidatos gozan de buena salud, pero los pactos postelectorales podrían acabar dando lugar a ejecutivos del PP.

Por eso, confiados en que no van a perder territorios donde históricamente se vota a la izquierda como Asturias o Castilla-La Mancha, la metas de recuperar la Ciudad Condal y mantener la Rioja se vuelven dos objetivos imprescindibles.

[Yolanda Díaz y el PSOE esperan una desbandada de cuadros de Podemos tras el 28-M]

Según apuntan los últimos sondeos, el PP de Gonzalo Capellán se vería beneficiado de la desaparición de Ciudadanos en La Rioja y recogería el voto naranja, adelantando a los socialistas y, aunque sin mayoría absoluta, con números suficientes para lograr un gobierno tras pactar con Vox. Ahí por tanto las distancias son más grandes.

Las encuestas internas del PSOE, de todas formas, muestran a una Concha Andreu en relativa buena forma y esperan que de aquí a mayo pueda recortar distancias. Aseguran fuentes del partido que ven al PP muy dividido en la comunidad autónoma y creen que eso podría acabar jugando a su favor en la recta final de la campaña electoral.

Esa filosofía de mantener el mayor número posible de gobiernos autonómicos es la que va a regir toda la campaña. "El objetivo es retener todo lo que tenemos, que no es poco", aseguran desde la dirección socialista. "Al haber estado gobernando y no tener graves problemas de gestión, las cifras son generalmente buenas, aunque no hay nada hecho. Son unas elecciones, fácil no hay nada", añaden.

Reconocen que el margen de crecimiento se reduce a las comunidades autónomas de Madrid y Murcia. Sin embargo, cambiar el signo del gobierno en ambos territorios es prácticamente imposible y se da por hecho que seguirán siendo del PP.

Hacerse con Barcelona

En el plano municipal, los socialistas se han marcado como objetivo hacerse con las alcaldías de Barcelona y de Valencia. También buscan recortar distancias con José Luis Martínez Almeida en Madrid, sabiendo que es prácticamente imposible que la todavía ministra de Industria, Reyes Maroto, llegue a ser alcaldesa. Pero si logran esos tres frentes, el balance será positivo.

En el PSOE son muy optimistas respecto a la ciudad condal, los sondeos les están trayendo buenas previsiones. Según las últimas encuestas internas, su candidato, Jaume Collboni, se encuentra "mano a mano" con el de Junts, el exalcalde Xavier Trias.

[El PP espera que los errores de Vox con la moción le reporten voto útil contra Sánchez]

"Estamos muy cerca, a un punto de Trias", deslizan fuentes socialistas. "Todavía no llegamos al sorpasso, pero sí a un equilibrio de pactos. Siendo los primeros en la izquierda, aspiramos a liderar ese eventual gobierno", añaden, a la par que remarcan que se trataría de todo un golpe de efecto recuperar una alcaldía histórica para los socialistas desde la época de Pasqual Margall.

"En el Ayuntamiento de Valencia tenemos un objetivo parecido y buscamos poner a Sandra Gómez", aseguran desde el partido. Esto será especialmente importante si finalmente el Gobierno de la Comunidad Valenciana acaba en manos de Carlos Mazón, del PP. Aunque las encuestas muestran un leve crecimiento para Ximo Puig, del PSOE, la absorción por parte de Mazón de los votos de Ciudadanos hacen su crecimiento mucho más espectacular.

Aunque el significado político de perder una comunidad autónoma es muy grande, en el PSOE quieren poner el foco en las municipales, que sí se celebran en todo el país, y que sirvan "como revulsivo para las generales" de diciembre. "Lo que más se va a mirar es el voto en las municipales", aseguran desde el partido.

Pero para ello necesitan movilizar a su electorado. Más de lo que está ahora. Las encuestas internas muestran a los votantes socialistas demasiado desmovilizados, mucho más que los del PP. Sin embargo, quieren hacer una lectura optimista: "A nosotros eso nos dice que tenemos margen de mejora y que ellos no tanto". La campaña dirá.

Sigue los temas que te interesan