Exministros del PP ponen "la mano en el fuego" por Rajoy en 'Kitchen' pero no por Fernández Díaz

Varios exministros del PP consultados por EL ESPAÑOL se muestran convencidos de que el expresidente Mariano Rajoy nunca llegó a tener conocimiento directo de la trama Kitchen, organizada desde su Ministerio de Interior para arrebatar a Luis Bárcenas la contabilidad B del PP, con el fin de evitar que llegara a la Justicia.

En cambio, los mismos dirigentes populares no ponen "la mano en el fuego" por el extitular de Interior Jorge Fernández Díaz, para el que la Fiscalía solicita una pena de 15 años de cárcel como responsable último de esta supuesta operación parapolicial alimentada con fondos reservados.

Estas fuentes admiten que Fernández Díaz es responsable, como mínimo, de haber otorgado en el Ministerio un inmenso poder a uno de los personajes clave de la trama, el comisario José Manuel Villarejo, quien también obtuvo ingresos millonarios de grandes empresas, en un negocio que desarrollaba de forma paralela a su actividad policial.

El citado miembro del Gobierno de Rajoy recuerda, al respecto: "Villarejo se la ha jugado a todo el que ha pasado a su alrededor".

Villarejo fue quien captó a Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas y le garantizó una asignación mensual de 2.000 euros de los fondos reservados, a cambio de que informara a la cúpula policial de todos los movimientos y conversaciones del extesorero del PP.

No obstante, el propio Mariano Rajoy se ha mostrado convencido, antes sus más estrechos colaboradores, de que Jorge Fernández Díaz no será finalmente condenado en el caso Kitchen: "No hay material probatorio suficiente", ha aventurado.

El principal indicio contra el exministro de Interior es el testimonio del que fuera su número dos en el Ministerio, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Los SMS intercambiados entre ambos, y aportados a la causa que instruyó el magistrado Manuel García-Castellón, sugieren que Fernández Díaz conocía el dispositivo policial montado para espiar a Luis Bárcenas y su familia. El exministro, por contra, puso en duda aquellos mensajes.

"Si Jorge Fernández se metió en ese jardín, en caso de que conociera lo que estaba ocurriendo, fue por su absoluta lealtad al partido", indica un antiguo colaborador de Rajoy. "No quería ser responsable, por su inacción, de que el PP sufriera un daño irreparable", añade.

En plena instrucción del caso Gürtel, el extesorero Luis Bárcenas se había convertido en una bomba de relojería, siempre a punto de estallar, que amenazaba la estabilidad del Gobierno de Rajoy.

La trama Kitchen pretendía evitar que la contabilidad B del PP y otros documentos comprometedores para el partido vieran la luz a través de los medios de comunicación o llegaran a manos de la Justicia.

Un exmiembro del Gobierno de Rajoy reflexiona lo siguiente sobre Jorge Fernández Díaz: "Lo presentan como el tipo que monta la Kitchen, y eso yo no lo veo. Que estando allí sentado tuviera que saber que algo estaba pasando... Al menos debería haberlo sabido". "Pero quizá cuando se entera", reflexiona la misma fuente, "es muy difícil pararlo".

El comisario investigado, José Manuel Villarejo.

Este antiguo colaborador de Rajoy apunta directamente al papel jugado por el comisario Villarejo en la trama: "Villarejo se la ha jugado a todo el que ha pasado a su alrededor. Era el amigo de todos y los ha grabado a todos. Y el que va a grabar provoca las conversaciones, insiste hasta que arranca una frase comprometedora... y después corta y pega, y eso no hay quien lo aguante… No lo soporta nadie".

El comisario jubilado de Policía, que hoy se enfrenta a decenas de causas judiciales en la Audiencia Nacional, intentó blindarse así al atesorar cientos de grabaciones comprometedoras, que le permitían llevarse por delante a las más altas instancias del Estado.

"Villarejo es maquiavélico. Ha sido un tío que ha causado un daño inmenso al crédito de la Policía…", remata el mismo antiguo miembro del Gobierno, quien cree que Jorge Fernández Díaz pudo caer en la trampa urdida por el comisario.

La misma fuente no da crédito a quienes sostienen que es imposible que se montara el dispositivo a Bárcenas desde el Ministerio de Interior sin el conocimiento del presidente Mariano Rajoy: "Le pregunté en más de una ocasión y nunca me dijo nada, ni me advirtió sobre ese asunto, que sería lo normal", recalca este miembro de su Gobierno. "Nunca. Él no tiene nada, absolutamente nada, que ver con lo ocurrido", insiste sobre Rajoy.

