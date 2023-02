El PSOE utiliza desde el primer minuto la moción de Tamames y Vox para atacar a Feijóo

Antes incluso de que Vox registre en la Mesa del Congreso su moción de censura contra Pedro Sánchez, el PSOE ya la está utilizando para atacar al PP. Para tratar de debilitar a Feijóo como líder de la oposición. Para meter al Partido Popular en el mismo saco que los de Abascal, que presentarán al economista —y exmilitante comunista en el PCE de Carrillo— Ramón Tamames, de 89 años, como candidato.

Los populares, por boca de su líder nacional, ya han anunciado que se abstendrán en la votación. Pese a ello, las críticas del Partido Socialista se han incrementado en las últimas horas.

"El señor Feijóo no es ajeno a esta moción de censura: comió con Tamames, se vio a escondidas con Santiago Abascal", ha reprochado este domingo la ministra de Educación y portavoz del PSOE Pilar Alegría, que ha retado al líder del PP a tener la "gallardía" que demostró su antecesor, Pablo Casado, cuando votó en contra de la moción de censura que Vox presentó en octubre de 2020. Aquel discurso de Casado desde la tribuna del Congreso, además, enfrió durante unos meses las relaciones entre Abascal y el PP.

Al igual que Alegría, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, también responsabiliza a Alberto Núñez Feijóo de esta iniciativa de Vox.

"Es una moción de censura que presenta la ultraderecha, envalentonada por las políticas de tierra quemada que ha practicado el Partido Popular... No se verían tan fuertes si hubieran tenido un PP, que es su aliado, como oposición de Estado", criticó este sábado desde un acto en Andalucía.

Las dos ministras, además, repitieron en sus discursos el mismo leitmotiv: acusaron al PP de practicar "la política de 'tiro la piedra y escondo la mano'". "Quiero aparentar moderación, pero estoy siempre alimentando los bajos instintos, quiero parecer que soy un hombre de centro, pero practico una política de ultraderecha", ejemplificó Montero sobre Feijóo.

"Presentan ahora una moción, que es un instrumento constitucional, serio, y tienen que presentar un programa de gobierno, que es el que practican cuando están en coalición con el Partido Popular", añadió. "La derecha y la ultraderecha manosean las instituciones para su uso particular", reprochó Alegría este domingo.

Feijóo —quien, pese a ser líder del PP, no es diputado, sino senador— no podrá intervenir en el debate sobre la moción de censura. Aún no tiene fecha, pero está previsto que no se produzca hasta la segunda quincena de marzo.

"Vox, al rescate de Sánchez"

Tal y como recordó Alegría, el líder del PP almorzó con Tamames. Lo hizo el pasado 24 de enero. EL ESPAÑOL reveló que, por entonces, el economista ya había sido tanteado por Vox para encabezar la moción de censura, pero no se lo desveló a Feijóo.

Feijóo, este sábado en Santiago.

Menos de una semana después de aquella comida, Feijóo se enteró por la prensa de que Vox había ofrecido a Tamames liderar su moción. "Pero no lo sabía cuando fue a su casa. Y allí, aunque se habló de la moción, Ramón no le dijo que podría ser él el candidato", reiteraron distintos colaboradores del presidente del PP.

Cuando el líder del PP supo esta oferta, desaconsejó a Tamames aceptarla y le recomendó "no dejarse utilizar". A juicio del dirigente gallego, esta maniobra "sólo beneficia" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Y así lo siguen sosteniendo fuentes del PP, en conversación con este periódico. "Desde el primer momento, hemos dicho que a quien interesa esta moción de censura es a Sánchez, que sabe que el PP es la alternativa y que si hubiera elecciones en este momento, las perdería". "Vox acude al rescate político de Sánchez", señalan.

Los populares sostienen que "Abascal y Sánchez se necesitan". "En el PP estamos cómodos en el punto medio, entre las excentricidades de Vox y los errores del Gobierno de PSOE y Podemos", señalan a EL ESPAÑOL fuentes del partido.

"No nos va a marcar nuestra agenda la moción de censura; vamos a seguir trabajando y configurando la alternativa para ganar, con una mayoría holgada, las elecciones generales, que es la única forma de lograr el cambio de Gobierno que la mayoría de los ciudadanos desean", aseguran.

"La composición del Congreso de los Diputados no refleja el sentir popular actual, por lo que el fracaso de la moción dará un refuerzo a Pedro Sánchez, un balón de oxígeno, que las encuestas no le dan", resume un alto cargo del Partido Popular.

