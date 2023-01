Los votantes de Podemos prefieren a Sánchez en Moncloa (16%) a Irene Montero (1%), según el CIS

Una de las lecturas más particulares del último CIS es la que se centra sólo en los votantes de Unidas Podemos y a quién prefieren como presidente. Los estudios de Tezanos aseguran, en un vuelco de los acontecimientos, que los votantes morados prefieren a Pedro Sánchez (16,3%) al frente de la Moncloa antes que a su cara más conocida, la ministra Irene Montero (1,3%).

Eso sí, no hay sorpresas en que todos optan antes por la candidata lógica, Yolanda Díaz, como cabeza de una lista unitaria. Así, los datos de Tezanos no dejan lugar a dudas en el espacio a la izquierda del PSOE: un 49,7% prefiere como presidenta del Gobierno a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, mientras que un 17,8% prefiere no decantarse por ninguna de las tres opciones.

Tras meses de tensión controlada entre Díaz y Podemos, la balanza del electorado se decanta por la vicepresidenta. Las dos conferencias moradas –Galicia y Cataluña–, que son los grandes caballos de batalla de Díaz, también la quieren como presidenta, pero con un porcentaje menor al del grueso de los votantes morados (48,6 y 36,3, respectivamente).

Unidas Podemos, enfrascado desde hace casi un año en una guerra cada vez menos encubierta con Díaz por cómo presentarse a las elecciones, incluso se planteó presentar a Irene Montero como candidata para presionar a la vicepresidenta. La idea duró unas semanas, hasta el primer goteo de sentencias rebajadas y excarcelaciones por la ley del sólo sí es sí, que enfrió la propuesta. Aun así, la ministra no cayó del todo.

El dato va en consonancia con el trasvase de votos esperado por el CIS, que cifra en un 9,6% el número de votantes morados que se pasarían al PSOE de celebrarse hoy las elecciones generales. Por contra, sólo un 4,5% de los socialistas cambiarían su voto a Unidas Podemos.

Sánchez, ganador

Si hoy hubiera elecciones, Pedro Sánchez volvería a ganarlas con 1,7 puntos de ventaja sobre Alberto Núñez Feijóo. El nuevo barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que dirige José Félix Tezanos otorga al PSOE hoy el 30,2% del voto, por el 28,5 que concede al PP.

La encuesta fue realizada entre el 2 y el 12 de enero, por lo que no recoge los efectos de la polémica sobre el protocolo que Vox intenta imponer en Castilla y León para que las mujeres que quieran abortar escuchen el latido del corazón del feto, antes de tomar su decisión. Una controversia que el Gobierno ha utilizado para poner contra las cuerdas al PP de Feijóo.

Pero el muestreo sí recoge la repercusión de la derogación de la sedición, la rebaja del delito de malversación y el goteo diario de rebajas de pena a agresores sexuales, como resultado en vigor de la entrada de la Ley del sólo sí es sí. Una repercusión que es nula: según Tezanos, Sánchez sólo baja 4 décimas (tenía en noviembre un 30,6% del voto), y además, Feijóo baja 1 (tenía 28,6%).

Según esta nueva entrega del CIS, a contracorriente de todas las empresas privadas de demoscopia, Unidas Podemos sube (14,2%) y se consolida como tercera opción por delante de Vox, que baja.

