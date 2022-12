El Parlamento Europeo volverá a convocar a Marlaska ante las 'nuevas revelaciones' sobre Melilla

El Parlamento Europeo volverá a reclamar la comparecencia en Bruselas del ministro español del Interior "antes las últimas revelaciones" sobre la tragedia en la frontera de Melilla del pasado 24 de junio. Según ha podido confirmar este periódico en varias fuentes de la Eurocámara, hay ya dos nuevas peticiones presentadas ante la comisión de Libertades Civiles, Asuntos de Interior y Justicia (LIBE).

Hasta ahora, Fernando Grande-Marlaska se ha negado a acudir a la sede de la soberanía europea, a pesar de la convocatoria formal que se le cursó el pasado 25 de octubre. Aquella convocatoria se aprobó por unanimidad de todos los grupos del Europarlamento, incluyendo a los socialistas.

En esta ocasión, las dos nuevas peticiones han sido cursadas por el Partido Popular Europeo (EPP) y por el grupo de la Izquierda, que aloja a los representantes de Unidas Podemos y Anticapitalistas. Fuentes populares afirman que confían en contar con los apoyos suficientes también para esta nueva convocatoria al ministro español.

[El PP pedirá en el Congreso la reprobación de Irene Montero y de Marlaska]

"La frontera de Melilla es frontera de la Unión", apunta el eurodiputado español Javier Zarzalejos. "Así que la desconsideración de Marlaska al Parlamento Europeo es injustificable", remacha tras el desplante del ministro a la Eurocámara, el pasado 27 de octubre.

Tal como informó este diario, el presidente de LIBE -el socialista y exministro español de Justicia, Juan Fernando López Aguilar- conminó por carta a Marlaska a presentarse en Bruselas para un "intercambio de opiniones sobre los incidentes que tuvieron lugar en la frontera terrestre entre la Unión Europea y África" el pasado 24 de junio.

Pero el titular de Interior lo rechazó alegando, también por escrito, aduciendo que en España se mantenían abiertas sendas investigaciones del Defensor del Pueblo y de la Fiscalía. "Parece adecuado esperar a su finalización", alegaba el ministro, que además instaba a los eurodiputados a clicar en un enlace para "acceder" al vídeo de su primera comparecencia por este asunto ante el pleno del Congreso el pasado 21 de septiembre.

El asalto de cientos de migrantes subsaharianos en el paso fronterizo del Barrio Chino fue reprimido por las fuerzas marroquíes conjuntamente con las españolas y se saldó con, al menos, 23 muertes en suelo marroquí. Las ONG cifran en "más de 40 los fallecidos", además de otra treintena de "desaparecidos".

Sospechas abiertas

Las "últimas revelaciones" a las que se refieren las dos peticiones presentadas ante LIBE se refieren a las nuevas imágenes y testimonios que aportan evidencias de que hubo al menos un fallecido en suelo español, en contra de lo sostenido insistentemente por Fernando Grande-Marlaska.

Pasos fronterizos de Melilla y reconstrucción del suceso en la aduana de Barrio Chino

La última vez que el ministro repitió esta versión fue el pasado miércoles, 30 de noviembre, en su segunda comparecencia ante el pleno del Congreso. A ella acudió forzado por la unanimidad de todos los grupos, salvo el PSOE.

Aunque es cierto que en esta ocasión, Marlaska dejó una puerta abierta a no incurrir en la "mentira" de la que le acusan, desde Vox a Bildu, 230 diputados (todos menos los dos PSOE): "Para sostener esa afirmación, ahora algunos recurren incluso al catastro", alegó admitiendo que ese registro "dice que todo el puesto fronterizo es suelo español. Pero no debe considerarse así la zona que realmente es de tránsito".

Como también informó este diario, la última investigación periodística de Lighthouse Reports y un consorcio de medios -entre los que se encuentra El País- confirma las sospechas, con vídeos de agentes marroquíes que fueron grabados mientras arrastraban a las víctimas, que mantienen abierta la investigación de la Fiscalía y que llevó al Defensor del Pueblo a considerar "no plausible" la versión de Interior.

A la vista de las imágenes, la oficina de Ángel Gabilondo no se cree que "no hubo ningún hecho trágico en suelo español" y que "todos los hechos se produjeron en territorio soberano de otro país", como dijo Marlaska para no citar por su nombre a Marruecos.

[El Consejo de Europa sobre Melilla: "España no puede contribuir a violaciones de los Derechos Humanos"]

Un diputado socialista que acudió a la misión enviada a Melilla por el Congreso admitía a este diario que aquélla "fue la primera vez que Marruecos colaboraba, tras retomar las relaciones diplomáticas". Y que, precisamente por eso, "no se podía cargar las tintas contra sus gendarmes", a pesar de que se excedieron en el manejo del asalto.

Vox dice no y pide a Llop

Entretanto, los populares y los Anticapitalistas echan cuentas, confiados en que tendrán mayoría para volver a convocar a Marlaska.

De momento, las cuentas parecen claras: de los 57 miembros de la comisión LIBE, es "muy posible", según las fuentes consultadas, que los 14 socialistas no apoyen las nuevas solicitudes de citar a Marlaska. "Lo normal es que aleguen que la primera petición sigue viva".

Tampoco se podrá contar con los seis de ECR, los Conservadores y reformistas que incluyen a Vox, dado que el partido español ha marcado posición contra las iniciativas del PP y de Anticapitalistas.

Eso sí, Vox ya ha presentado otra petición, en este caso, para que sea Pilar Llop la que daba comparecer ante el Parlamento Europeo. Siguiendo la estela de los populares, la formación de derecha extrema busca en las instituciones europeas una cámara de resonancia que ponga en un brete "los pactos de Sánchez con los delincuentes independentistas".

[PSOE y Podemos salvan los vetos contra la reforma de la sedición en el Congreso]

Vox quiere que la ministra de Justicia dé cuentas en Bruselas de la reforma del Código penal impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para derogar el delito de sedición. En este caso, los de Santiago Abascal dejarán libre a Marlaska, según ha podido saber este periódico, "en defensa del trabajo de la Guardia Civil" aquel día en la frontera, no para salvar la cara del ministro, a quien consideran un "traidor".

Por su parte, el portavoz de Anticapitalistas, Miguel Urban, explica a este diario que no sólo quieren la comparecencia de Marlaska, sino que pedirán "una investigación de la Comisión Europea", dado que si hubo muertos en Melilla durante una actuación policial, "los hubo en Europa".

Y remacha: "Si la comisaria de Interior, Ylva Johansson, se subió a un avión con Marlaska a visitar al Gobierno de Marruecos, es que este tema es importante para Europa, así que no puede esconderse".

"Responder ante el Parlamento debería ser la mejor manera de preparar la presidencia española del 2023", apunta el popular Zarzalejos, en conversación con este periódico.

El eurodiputado del PP se refiere así a los preparativos realizados por José Manuel Albares y el propio Marlaska en las últimas semanas, para lograr que el turno español al frente del Consejo cierre el eternamente postergado Pacto Europeo de Migración y Asilo. Fuentes de la Eurocámara confirman que ambos ministros trabajan con la presidenta Roberta Metsola y las presidencias francesa, checa, sueca y belga para que así sea.

Sigue los temas que te interesan