El PP cierra filas con la alcaldesa de Marbella pero buscará otro candidato si el juez decide investigarla

La candidatura de Ángeles Muñoz a la Alcaldía de Marbella en las próximas elecciones municipales de mayo está en el aire. El PP, de puertas afuera, cierra filas en torno a la regidora marbellí, pero internamente la sensación es distinta.

Hay "dudas", "preocupación" y "disgusto", según confirman a EL ESPAÑOL fuentes del partido. Tanto que incluso hay voces que no ven con buenos ojos su continuidad en las listas, pese a que por el momento no figura como investigada, ganó por mayoría absoluta en 2019 y Marbella es una de las grandes ciudades liderada por los populares en Andalucía.

El marido de Ángeles Muñoz, Lars Gunnar Broberg, y su hijastro, Joakim Broberg, están procesados desde el pasado mes de octubre por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal. El juez instructor cree que forman parte de una banda sueca dedicada a exportar hachís y marihuana desde España a los países nórdicos.

[La alcaldesa de Marbella, en la diana: su marido y el hijastro, acusados de narcotráfico y blanqueo]

En concreto, se les acusa de haber blanqueado 7,3 millones de euros a través de diversas sociedades pantalla ligadas especialmente al sector inmobiliario. El marido está en estos momentos fuera de la causa por motivos de salud, aunque no definitivamente.

"Reitero absolutamente que no existe ninguna vinculación, ni mía a nivel personal, ni por supuesto como alcaldesa, ni tampoco dentro de la gestión municipal", dijo Muñoz en febrero de 2021, cuando la Policía detuvo a su marido para después dejarlo en libertad.

Muñoz no ha sido investigada. Fuentes del Ayuntamiento de Marbella afirman con rotundidad a este periódico que no lo va a ser y subrayan que la investigación está cerrada.

Recuerdan también que el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional aseguró el pasado 21 de noviembre que en el auto de procesamiento no se menciona a ningún cargo público que por acción u omisión pudiera tener relación con los delitos mencionados.

[Respaldo del PP nacional a la alcaldesa de Marbella: "Nada hace pensar que no sea candidata en 2023"]

Tampoco se menciona la existencia de ningún destino irregular de fondos públicos, ni se afirma en dichos hechos que el Ayuntamiento de Marbella "haya sido utilizado para la realización de un posible blanqueo de capitales", aseguran estas fuentes.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el abogado de Muñoz, que no ha querido hacer declaraciones. Sí lo han hecho otras fuentes jurídicas, que aseguran que esta situación "le puede salpicar" a la alcaldesa, especialmente a tenor de las declaraciones realizadas por un policía local que fue escolta de la regidora y está procesado por cohecho.

Según ha publicado eldiario.es, este agente, en su comparecencia del 21 de noviembre, implica directamente a la primera edil al afirmar que en todo momento "obedecía" sus órdenes y contaba con su "permiso" para acceder a las bases de datos del Consistorio.

Todo ello con el objetivo de proporcionarle información a su hijastro, que luego usaba presuntamente para llevar a cabo sus negocios. No obstante, se trataba, según dijo, de datos menores, como la matrícula de coches aparcados en la calle, a los que accedía por orden y con conocimiento de Ángeles Muñoz.

Por el momento, se desconoce qué hará el Juzgado y la Fiscalía tras la declaración de este policía municipal sobre el supuesto papel de la alcaldesa. En cualquier caso, los populares se agarran a que sigue sin estar investigada. No obstante, si se moviera una nueva ficha y la acorralara la Justicia, tendrían que buscar a otro candidato.

Investigación en el Senado

En medio de esta tormenta, que desde el Consistorio marbellí afirman que es completamente política y así lo piensan también algunos dirigentes del PP preguntados por este diario, Muñoz actualizó el pasado 17 de noviembre su declaración de bienes patrimoniales en el Senado.

[El PSOE pide abrir una investigación en el Senado por el patrimonio de la alcaldesa de Marbella]

Al respecto, hay cambios sustanciales respecto a la declaración presentada el 27 de noviembre de 2019 cuando accedió al cargo de senadora. Hay un piso en Suecia en propiedad al 50% que ahora aparece suyo al 100% y que fue adquirido en 2005.

También ha pasado del 50 al 100% la titularidad de una parcela, un atraque y una nave industrial de la sociedad Hacienda Property SL, adquiridas también en 2005. Por otra parte, entre sus bienes se añaden otras tres viviendas en Málaga -compradas en 2003, 2007 y una heredada en 2013-, una en Madrid -de 1998-, una oficina en Málaga -adquirida en 1990- y el 50% de una nave industrial en Málaga de 2018.

Alcaldesa de Marbella 2

Ese ingente patrimonio y estos últimos cambios han llamado la atención incluso dentro del seno popular. Por otra parte, el grupo socialista en el Senado ha pedido una investigación parlamentaria porque, aseguran, Muñoz, casada en régimen de separación de bienes ha acumulado un patrimonio superior a los 12 millones de euros.

Los socialistas insisten en que se trata de "un dato inquietante", a la vista de que Muñoz lleva dedicada en exclusiva a la política desde hace décadas y que ni siquiera cobra un salario en su condición de alcaldesa de Marbella, sino como senadora.

El PSOE andaluz también está aprovechando la coyuntura a cinco meses de las elecciones municipales. El secretario general, Juan Espadas, no descarta solicitar una comisión de investigación sobre la alcaldesa en la Cámara andaluza.

La estrategia del PP es, por ahora, insistir en que nada hace pensar que Muñoz no vaya a repetir como candidata el próximo 28 de mayo. No obstante, de momento, su presentación como tal no está en la agenda.

