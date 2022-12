Feministas del PSOE piden al PP que se abstenga en la enmienda a la Ley Trans que protege a los menores

Tras unas semanas de calma relativa, el sector feminista del PSOE se vuelve a sentir agraviado por las decisiones que su partido ha tomado en las últimas horas respecto a la Ley Trans. Creen que se está tramitando con demasiada celeridad y miran al PP con la esperanza de que pongan coto a la autodeterminación de género en los menores.

La Comisión de Igualdad encargada de tramitar la Ley Trans se reunió el miércoles para poner en marcha el proceso. Aunque el PSOE ha seguido adelante con la enmienda que pretende establecer cierta tutela judicial en el caso de la autodeterminación de género para menores entre 14 y 16 años, este diario ya informó de que la intención última de los socialistas será la de votar a favor del dictamen general, prospere o no su enmienda.

Este movimiento ha encendido las alarmas en el sector feminista del partido liderado por Carmen Calvo, que ve como la enmienda por la que tanto pelearon podría caer en saco roto. La única opción posible para que siga viva, teniendo en cuenta que Unidas Podemos la va a rechazar, es que el PP vote a favor o que se abstenga.

[El PSOE amenaza al PP con aprobar la Ley Trans tal y como la redactó Podemos si no apoya sus enmiendas]

"Ojalá el PP lo haga", trasladan las feministas clásicas del PSOE a EL ESPAÑOL. "La gente muchas veces no lo sabe, pero no sería la primera vez que pactamos cosas de Igualdad con el PP. A veces tienen una visión más moderada que otros sectores…", añaden, en alusión al socio minoritario del Gobierno.

Aunque no se prevén negociaciones entre PSOE y PP, las feministas subrayan las palabras de Cuca Gamarra el pasado martes. La portavoz del PP en el Congreso dijo que no compartía la autodeterminación tal cual la planteaba el PSOE, pero que su postura "se asemeja mucho más a las feministas de otras épocas", en una clara referencia al feminismo clásico.

Además, Gamarra también habló de proteger "la seguridad jurídica en los menores", que es el argumento con el que el PSOE defendió la enmienda al presentarla. Aunque no están de acuerdo en las formas, parece que sí en el espíritu.

Curiosamente, desde el sector oficialista del partido también guardan cierta esperanza en que el PP aparezca para enmendar la autodeterminación: "Nosotros estamos presentando un punto centrado. A ver si el PP quiere hacer algo o no. Pero, si no lo hacen, que luego no nos acusen de nada, porque tuvieron la oportunidad".

Y añaden: "Para Unidas Podemos, lo mismo. Si sale adelante nuestra enmienda, ellos tendrán que decidir si quieren que la Ley Trans se apruebe aunque haya algún punto que no les gusta del todo, o si prefieren que no haya Ley Trans en absoluto".

[El PSOE se planta ante la Ley Trans de Podemos: "Buscamos la seguridad jurídica de los menores"]

Demasiada celeridad

Además del hecho de que quedan en manos del PP, el sector feminista clásico ve otro revés en la forma en la que se va a tramitar la Ley Trans. La intención de la dirección del PSOE es que la Comisión de Igualdad se reúna el día 12 de diciembre y que vaya a pleno el día 22. Después, pasaría al Senado y podría verse aprobada a principios de 2023.

Esto implica que no va a haber comparecencias de expertos de la sociedad civil para opinar al respecto. Era algo que pedían tanto el sector feminista de los socialistas como el propio Partido Popular y asociaciones feministas independientes.

"Carmen Calvo está muy cabreada, como todas" asegura una fuente. "Es una traición sin precedentes", añade. "Pedro Sánchez se agarraría los machos si viera lo que están diciendo de él por los grupos de WhatsApp de las feministas con carné del PSOE", completa otra.

Desde la asociación de feministas socialistas FeMeS, en su mayoría formada por mujeres militantes del PSOE, hablan de censura y de "una traición al feminismo". "Con esto, el PSOE certifica que ha perdido los principios feministas con los que el partido logró aglutinar el voto de las mujeres de modo estable", aseguran en un comunicado.

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, presidida por la exdiputada socialista Ángeles Álvarez, también ha emitido otro comunicado en el que tacha lo sucedido, directamente, de "atentado antidemocrático".

"Que el PSOE se sume a la decisión de vetar la comparecencia de expertos y expertas de diferentes ramas profesionales es un gesto antidemocrático que pone de manifiesto el miedo del Gobierno a que la sociedad española conozca las implicaciones de la aprobación de dicha ley", comentan.

La organización del partido, sin embargo, defiende que se trata de una ley que ya se ha trabajado y estudiada desde los ministerios. "El reclamo de que acudan los expertos es para volver a reabrir las heridas", declaran a este diario.

Sigue los temas que te interesan