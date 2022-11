ERC hará enmiendas a la rebaja de la sedición para que se atenúe también el delito de malversación

La reforma del delito de sedición no está cerrada. Al menos por parte de ERC.

Hay dos flecos para el partido de Oriol Junqueras que quiere resolver antes de fin de año. Y la primera es negociar entre bambalinas los detalles de cómo se atenuará, también, esa figura delictiva.

El objetivo de los independentistas es que sus líderes -los condenados y los huidos- queden liberados de la inhabilitación política, castigo de la malversación, que consta en la sentencia del Tribunal Supremo.

El segundo detalle pendiente es encontrarle una fecha a la cuarta reunión de la Mesa. Según los acuerdos alcanzados en la tercera edición de este foro "de Diálogo, Negociación y Acuerdo", que es el nombre oficial de la mesa con Cataluña, queda por celebrar otra convocatoria antes de fin de año.

La última reunión fue el pasado mes de julio en Madrid, de modo que la próxima toca en Barcelona. ERC desea que a ella sí acudan los presidentes Sánchez y Aragonès, razón por la que apretarán en las próximas semanas en la negociación de la malversación.

Según las reglas acordadas el pasado verano, los mandatarios sólo son convocados cuando hay acuerdos de calado que presentar. Otra cosa es que a Sánchez le convenga que haya un segundo retoque del Código Penal a favor de los reos del procés.

Mesa con Cataluña

Precisamente a eso atribuyen las fuentes consultadas en ERC el hecho de que el presidente se diera tanta prisa en ser entrevistado en La Sexta el jueves por la noche. El Govern republicano habría preferido que "la desjudicialización, el fin de la represión o la derogación de la sedición... como lo quieran llamar" hubiera formado parte de una escenificación en la Mesa.

Porque, aunque todo encaja en los ritmos políticos, no todo satisface a la parte independentista. Las fuentes consultadas en ERC se confiesan satisfechas, pero no completamente.

Sí, porque "se ha derogado" el delito de sedición, a la vista de que desaparece del ordenamiento penal y los actos que merecieron esa calificación en el juicio se llevan ahora a otra figura, abriendo un apartado "agravado" a la de "desórdenes públicos". Pero no del todo, precisamente, por las formas de Sánchez.

Ahora, ERC se siente con fuerzas porque los Presupuestos aún no se han debatido ni votado en las Cortes Generales. Para ese momento se guardan la bala de las enmiendas o el rechazo a las cuentas públicas, mientras se tramita con urgencia la reforma del Código Penal. Y si no se pacta una atenuación de la malversación que satisfaga a Aragonès y Junqueras -aseguran- no habrá voto a favor.

Por eso todo está coincidiendo con el cierre del año. La cuarta Mesa, los Presupuestos y la reforma penal. Todo va en un pack, como se encargó de confirmar María Jesús Montero en la tribuna del Congreso... y dio al traste con la negociación que también llevaba Bolaños con el PP para, por fin, renovar el CGPJ.

ERC se atribuye el mérito de haber forzado al presidente a sumir la terminología de "conflicto político", primero; "conceder los indultos", después; y la "derogación de la sedición", ahora.

Quedan los flecos, que se tramitan todos a la vez en el Congreso... y se escenificarán en una cuarta reunión de la Mesa, que el Govern ya está empezando a preparar. Se cerrará cuando haya algo que presentar. Es decir, cuando el PSOE deje claro hasta dónde llegará con el delito de malversación.

