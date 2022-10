El PP exige a Sánchez que explique si "el precio" del apoyo de ERC es la reforma del delito de sedición

La secretaria general y portavoz en el Congreso del PP, Cuca Gamarra, se ha preguntado este sábado si Pedro Sánchez está dispuesto a pagar "el precio" de reformar el delito de sedición a cambio del apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Gamarra ha clausurado este sábado en Tenerife la convención itinerante del PP de Canarias. Esta tanda de eventos arrancó el sábado de la semana pasada con el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. Allí ha hecho referencia a la información publicada este sábado por EL ESPAÑOL.



Sánchez, señaló Gamarra, "tiene que dar muchas explicaciones" sobre las negociaciones para sacar adelante presupuestos, entre ellas si "ese compromiso personal con los independentistas" es que con la citada reforma aquellos que tienen "deudas pendientes con la justicia les va a salir gratis".

"Sánchez tiene también que dar explicaciones no sólo sobre las partidas presupuestarias, sino también sobre las partidas políticas que está dispuesto a pagar. ¿Qué contrapartida está dispuesto a pagar por mantenerse en la Moncloa?", cuestionó la popular.

Como ha adelantado este diario, Gobierno y ERC avanzarán la reforma del Código Penal para cambiar la tipificación y las penas de los delitos de rebelión y sedición. El compromiso de ambos es presentar antes de final de año en el Congreso, como proposición de ley o como proyecto de ley del Gobierno, la reforma del Código Penal.

ERC quería hasta ahora la eliminación del delito de sedición, pero ahora acepta que se rebajen las penas previstas. Por eso, el Gobierno, empezando por Pedro Sánchez, aseguran que no hay mayoría suficiente para aprobarlo. Ahora con la nueva posición de ERC puede haberla.

La importancia de esa medida es que, al poderse aplicar retroactivamente, puede suponer la vuelta y la libertad de algunos de los fugados (exiliados, según terminología independentista) por el procés independentista, empezando por Carles Puigdemont.

Gamarra ha insistido en que "los españoles tenemos derecho a conocer con quién, cuándo y qué significa" ese compromiso personal al que se refiere Sánchez, como también si va a pactar con Bildu "acercamientos y terceros grados" para presos etarras.

"Desfasado"

"Eso no lo hace un presidente decente", ha aseverado la secretaria general del PP, quien también pide explicaciones al presidente del Gobierno de por qué "no retira" un proyecto de presupuestos con un cuadro macroeconómico "desfasado" y que "nadie avala".

Estos presupuestos, ha hecho hincapié Cuca Gamarra, "van a suponer 190 millones diarios de deuda", con lo que a la postre más que unos Presupuestos Generales del Estado son "una gran hipoteca genera del estado, que es una cosa bien diferente".

Ha proclamado que Pedro Sánchez es "el presidente que ha endeudado a los españoles en el menor tiempo" y que su legado será el de haber "hipotecado el futuro de esta generación y de las próximas".

Cuca Gamarra ha insistido en que estos son los presupuestos que "le vienen bien a Sánchez para seguir cómodo en Moncloa", no los que buscan "mejorar la vida de la gente". "Con la propaganda no se puede gobernar desde la responsabilidad y Sánchez tiene mucho de propaganda. Este país no necesita un Sánchez sino un gobierno responsable", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan