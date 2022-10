Podemos 'traga' con el aumento en Defensa en los Presupuestos pero avisa: "Vigilaremos cada euro"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha aplaudido el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado al que ha llegado hoy el Gobierno, que incluye el aumento del gasto militar con el que Pedro Sánchez se comprometió con la OTAN y que la formación morada rechazó desde el inicio.

El PSOE ha logrado incluir en las cuentas públicas el incremento del gasto en Defensa, cifrado en unos 2.500 millones de euros en 2023. "Hubo un acuerdo para que no entrase en el techo de gasto y esto será algo que vamos a tener que vigilar", ha advertido este martes Echenique.

Este gasto en Defensa, que Margarita Robles lleva defendiendo meses, se troceará en contratos y se vinculará a los Programas de Armamento del ministerio del ramo.

"Vamos a vigular euro a euro"

En una entrevista en RNE, el dirigente de Podemos ha criticado que el PSOE "ha llevado aumentos unilaterales" en el presupuesto del Ministerio de Defensa en los últimos meses, muchos de ellos sin informar a su socio de Gobierno.

"Nosotros tenemos claro que cada euro que se gasta en armas no se destina a proteger a las familias", ha afirmado Pablo Echenique, que ha advertido que aunque haya un acuerdo PSOE-Unidas Podemos para los Presupuestos el gasto en Defensa "es un elemento que vamos a vigilar" euro a euro.

Fue a principios de año cuando Pedro Sánchez se comprometió a cumplir con el objetivo fijado por la OTAN de aumentar el gasto en Defensa hasta alcanzar el 2% del PIB en el año 2029. Ante esto, Podemos se cerró en banda y rechazó cualquier tipo de aumento en gasto militar. De hecho, la formación morada también ha rechazado el envío de armas a Ucrania y el papel de la OTAN.

Ley de Vivienda

A pesar de que Podemos advirtió que sin el desbloqueo de la Ley de Vivienda no habría acuerdo para los Presupuestos, la formación morada ha cedido también en este ámbito y ha quedado fuera del acuerdo. Por no haber, no hay ni acuerdo para contener el precio de los alquileres.

"Sería inadmisible que se paralice esta ley durante más tiempo. Al PSOE le cuesta tener mano dura con los especuladores del mercado inmobiliario", ha criticado Echenique, que ha aclarado que si esta ley no está en el acuerdo de Presupuestos "es por la otra parte".

"Vamos a seguir insistiendo. La vivienda es un derecho humano y no puede ser objeto de especulación", ha prosguido el dirigente de Unidas Podemos, convencido de que "el mercado inmobiliario hay que intervenirlo".

