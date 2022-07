PERTE de 12.000 millones, rebajas fiscales y reactivar el Imserso: el plan de Feijóo para el turismo

El turismo se va a convertir este verano en la gran tabla de salvación de la economía española, antes de las turbulencias que se anuncian para el otoño, acentuadas por la inflación, la subida de los tipos de interés y los posibles problemas de suministro energético en toda Europa.

Alberto Núñez Feijóo presentó la semana pasada, en Benidorm (Alicante), el decálogo de propuestas del PP para el sector turístico. El programa incluye un PERTE de 12.000 millones de euros para el sector, rebajas fiscales en el gas y el sector del transporte, una moratoria en la devolución de créditos ICO, ayudas a las agencias de viajes y facilidades para los pasajeros británicos en el control de pasaportes de los aeropuertos.

España recibió el año pasado 31,1 millones de turistas y el Gobierno espera este año un crecimiento del 22% en el mercado alemán y del 5% en el británico, lo que permitirá rozar la ocupación récord registrada en 2019, el ejercicio previo a la pandemia.

Exeltur confía en que el PIB turístico alcance este año los 141.681 millones de euros, pero advierte también de importantes debilidades: la espiral inflacionista está mermando los beneficios del sector y el incremento del precio de los carburantes puede tener un impacto especialmente negativo en el transporte de pasajeros.

El presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que el viernes acompañó a Feijóo en su encuentro con los hoteleros de Benidorm, lamenta los "prejuicios ideológicos y la turismofobia" con los que a menudo, dice, la izquierda desdeña la actividad del sector, en el que sólo ve una máquina de recaudar impuestos.

Las Cortes Valencianas ya han aprobado la implantación de la nueva tasa turística, que se comenzará a aplicar tras las elecciones autonómicas de 2023, con un importe que oscilará entre los 1,5 y los 3 euros por cada estancia hotelera. "Aunque todavía no se comience a aplicar", señala Mazón, "esta tasa ya está dañando nuestra imagen turística, porque no se cobra en nuestros principales destinos competidores del Mediterráneo".

Los ayuntamientos del PP ya han anunciado que bonificarán la tasa para evitar su impacto sobre los visitantes. Éstas son las principales propuestas del plan presentado por Núñez Feijóo para relanzar el turismo, en un año lleno de incertidumbres:

1. PERTE turístico

El PP no entiende que uno de los principales pilares de la economía española, el turismo, se haya quedado fuera de los Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE) diseñados por el Gobierno para sectores como el vehículo eléctrico o el hidrógeno verde.

Los populares reclaman un PERTE para el sector turístico dotado con 12.000 millones de euros de los fondos europeos, que tendría un efecto retorno multiplicador en forma de creación de empleos y recaudación de impuestos.

2. Reactivar el Imserso

Tras el parón de 2020 provocado por la pandemia, los programas de turismo social del Imserso no terminan de despegar debido a retrasos en la comercialización de las plazas y la falta de la planificación. "El 80% de la planta hotelera de la Comunidad Valenciana no se va a poder acoger a la nueva convocatoria, porque las condiciones económicas son inasumibles", explica Mazón. "Comercializar un hotel con todo incluido a 23 euros diarios supone vender a pérdidas, y las empresas del sector no se lo pueden permitir.

El PP propone, por ello, reactivar los programas de turismo social y de termalismo del Imserso (esenciales para la desestacionalización de muchas empresas del sector) utilizando los recursos económicos que este organismo público dejó de gastar durante la pandemia.

3. Pasaportes británicos

El brexit ha relegado a los turistas británicos a la ventanilla de pasajeros extracomunitarios. Durante los últimos meses, el control de pasaportes se ha visto colapsado en algunos de los principales aeropuertos españoles, como el de Barajas, por falta de medios.

Por ello, el PP pide agilizar el procedimiento de control de pasaportes de los viajeros británicos en los filtros fronterizos, teniendo en cuenta que se trata de un mercado prioritario para la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias.

4. Amortización ICO

Debido al deterioro de la situación económica, en los próximos meses pude dispararse la morosidad en la devolución de los créditos ICO concedidos a las empresas durante la pandemia, advertía el Tribunal de Cuentas en un reciente informe.

Fuentes del PP recuerdan que estas ayudas y avales han sido esenciales para garantizar la viabilidad de miles de pequeñas empresas del sector de la hostelería, tras los meses de restricciones durante la pandemia: "La Administración debe llegar donde no lo hacen las entidades financieras, no podemos dejar caer a estas empresas, que aportan un gran tejido de puestos de trabajo".

El PP reclama por ello facilidades para amortizar los actuales préstamos ICO durante al menos un año, así como lanzar una nueva línea de avales para autónomos y empresas.

5. Fiscalidad

Los elevados precios de la energía penalizan especialmente la cuenta de resultados del sector turístico, tanto en el desplazamiento de viajeros como en el mantenimiento de los establecimientos y la distribución de alimentos. El PP pide al Gobierno rebajar al 5% el IVA en el suministro de calefacción y refrigeración, así como suspender temporalmente el impuesto especial a los hidrocarburos.

6. Turismo seguro

Una de las fortalezas de España entre los viajeros europeos es su imagen de destino seguro, frente a otras zonas competidoras del Mediterráneo. El PP pide potenciar los planes de turismo seguro (tanto en el ámbito de atención sanitaria como de lucha contra la delincuencia) y abrir las Oficinas de Atención al Turista Extranjero en las zonas costeras.

7. Tasas aeroportuarias

Las tasas aeroportuarias tienen un impacto directo sobre el precio de la comercialización de las plazas hoteleras españolas, en un mercado dominado por los grandes turoperadores británicos y alemanes, que buscan ofrecer las ofertas más competitivas. El PP recupera la tradicional reivindicación del sector de aplicar una "reducción significativa e inmediata" de las tarifas aeroportuarias.

8. Plan Renove

Los populares también reclaman poner en marcha un Plan Renove para financiar con recursos públicos las inversiones en maquinaria, instalaciones y equipamientos del sector de la hostelería.

9. Agencias de viajes

El de las agencias de viajes ha sido uno de los sectores más castigados durante los dos años de pandemia. Los populares piden ayudas específicas para garantizar la solvencia de estas empresas.

10. Turismo rural

El PP plantea mejoras para promocionar el turismo rural, formar a sus profesionales y digitalizar la comercialización de sus plazas, puesto que se trata de un mercado con un gran potencial para las zonas de interior que hoy sufren los problemas de despoblación.

