Carlos Mazón denuncia la "persecución" de la Generalitat a la víctima del ex de Mónica Oltra

El presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha denunciado que siga "la persecución" a la joven que sufrió abusos por parte del exmarido de Mónica Oltra cuando era una menor tutelada, y ha lamentado que ahora "se le quiera desgarrar de la tutela" de su hijo.

Mazón se ha referido así en declaraciones a los periodistas a la decisión de la Fiscalía de Menores, publicada por EL ESPAÑOL, de abrir un expediente por la posible desprotección del hijo de esta mujer, después de que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas le haya remitido un informe en ese sentido de los servicios sociales municipales.

"Da toda la sensación de que sigue una persecución", ha afirmado el dirigente del PP, quien ha reprochado que no solo no se protegió la menor, se la esposó, no se le creyó, se ocultó la investigación y se le niega la renta de inclusión, que ahora, además, "se le quiere desgarrar de la tutela" de su hijo.

"No se qué mal ha hecho esta pobre chica para que después de todo esto se la siga persiguiendo", ha señalado Mazón, quien ha preguntado cómo es posible que siga en su puesto la directora general de Infancia y Adolescencia, imputada por la gestión de los abusos a esta chica.

Actitud de Puig y de Aitana Mas

Por su parte, la portavoz de Política Social del PP en Les Corts, Elena Bastidas, ha acusado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de "permitir la persecución a la víctima del ex de Oltra" y ha calificado de "deleznable" la actitud de Puig hacia esta joven, a quien ni siquiera "ha pedido perdón en ningún momento".

La diputada ha exigido que "cese de una vez la persecución infame a esta chica" y se ha preguntado si la nueva vicepresidenta y consellera de Igualdad y políticas Inclusivas, Aitana Mas, "va a seguir la estela de su predecesora -Mónica Oltra- y va a ser partícipe del escarnio que está padeciendo Maite".

