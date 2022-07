Yolanda Díaz admite que su proyecto 'Sumar' "no llegará a tiempo para las municipales" de 2023

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, lleva meses anunciando su "proyecto de escucha" que al fin y al cabo se ha materializado en un nuevo proyecto político: la plataforma 'Sumar'. Registró el nombre el pasado mes de mayo, tal y como informó EL ESPAÑOL. Y el pasado 8 de julio lo presentó en sociedad.

Ahora, 15 días después de dar el pistoletazo de salida, Díaz reconoce que su aventura política para liderar una candidatura para las próximas elecciones que aglutine a todo el espectro político a la izquierda del PSOE "no llegará para las elecciones municipales y autonómicas del próximo año".

En este periódico Fernando Garea señaló que la vicepresidenta segunda "se juega su futuro político con Sumar". Y esa apuesta no parece haber empezado con buen pie.

"Estaremos estos meses preparando y dando a conocer los equipos, pero creo que no llegaremos para esas elecciones", ha reconocido la vicepresidenta en una entrevista concedida a la cadena Ser.

Durante su intervención ha vuelto a defender que 'Sumar' es una plataforma que quiere construir desde la base, escuchando a diferentes ámbitos representativos de la sociedad, y que su objetivo es construir un proyecto de país.

Ese proceso consistirá en actos y encuentros por toda España se desarrollarán durante meses. Estaba previsto que las dudas llegaran más adelante, en el momento de hacer 54 listas en cada una de las circunscripciones, con la necesidad de buscar cabezas de lista en cada una de ellas y abordar el difícil proceso de elaboración de candidaturas.

Sin embargo, la falta de implantación y de una estructura sólida han adelantado esas dudas. Durante la entrevista en la cadena Ser Yolanda Díaz confía en presentar cuanto antes 'Sumar' en Galicia, aunque evita hablar de sus personas de confianza allí. "Se están cerrando todas las agendas, en Galicia por supuestos también sumaremos, lo vamos a hacer individualmente".

"No me atrevo a decir nada, porque no sé si haremos algo en agosto, pero daremos información precisa", insiste Díaz, que asegura que su objetivo es "levantar un proyecto de país".

