Macarena Olona abre en silencio la campaña de Vox en Granada y sólo convoca una pegada de carteles

Vox ha decidido empezar la campaña electoral en furgoneta y en modo silencio: no ha convocado acto con la prensa y ha decidido hacer una pegada de carteles sin que su candidata, Macarena Olona, ofrezca declaraciones. Es la única candidatura andaluza que ha optado por esta modalidad.

La convocatoria de Olona, para las 23,59 horas, ha consistido en una pegada de carteles en la Plaza Isabel la Católica de Granada, provincia por la que concurre en estos comicios. Eso sí, el equipo de Macarena de Graná, como ella misma se ha bautizado, envió un vídeo a los medios en la tarde del jueves con Olona conduciendo la furgoneta del "cambio real".

Aunque ha sido el único partido sin intervención pública en esta noche, Olona sí ofrecía unas breves declaraciones en ese vídeo. Ha defendido que Andalucía sea "foco de esperanza para toda España" y ha asegurado que recorrerá "cada kilómetro" de la comunidad con un mensaje de "esperanza, prosperidad, familia y seguridad".

Por su parte, Juan Marín, candidato de Cs, ha sido el único candidato que ha estado acompañado en el acto de apertura de campaña por dos dirigentes de peso en la formación: el vicesecretario general y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, y por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, en un acto en Jerez de la Frontera. A continuación se ha desplazado a Sevilla, donde junto con Villacís ha protagonizado otro acto, a demás de la tradicional pegada de carteles.

El vicepresidente de la Junta en funciones y candidato de Cs, Juan Marín, ha optado por endurecer su discurso. Tras detallar los 37 años de gobierno del PSOE en Andalucía, un "régimen", ha advertido de la posibilidad de que Andalucía acabe en "volver a otro régimen, pero ahora de derechas", indicando la posibilidad de que "se convierta ahora en el cortijo de la derecha", ante el posible pacto de gobierno PP-Vox.

El vicepresidente de la Junta en funciones ha afirmado además que "como nos vayamos (Cs) vuelve (la corrupción)", redundando en que "el único cambio que ha funcionado es el de Cs: el cambio no es posible donde no estemos nosotros".

Marín ha desgranado los logros de Cs en su gestión al frente de la Junta de Andalucía, y se ha preguntado a continuación que "cuándo ha habido más estabilidad", en contraposición a que en el resto de autonomías, donde hoy "hay líos en todas las comunidades", mientras que "aquí no: aquí está Ciudadanos gobernando".

Juan Marín, junto Rocío Blanco, Edmundo Bal y Begoña Villacís, en Jerez de la Frontera. Cs

Dos horas después, la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, también ha iniciado su campaña en Jerez. Rodríguez, que concurre por la provincia de Cádiz, ha estado acompañada por concejales del Ayuntamiento gaditano, de Jerez y por el resto de candidatos de la provincia.

En la plaza del Arenal, Rodríguez ha hecho una defensa del andalucismo "a pesar de todo" y ha criticado a la derecha "que viene de fuera disfrazándose e imitando nuestro acento".

Referenciando a Carlos Cano ha defendido fervientemente los servicios públicos y ha tenido palabras también para la izquierda que "ensució con su corrupción nuestro sueño de pan y alegría" y a la que "nos ha querido robar hasta la voz".

Teresa Rodríguez en Jerez de la Frontera (Cádiz) junto a otros candidatos de Adelante Andalucía. Adelante Andalucía

La líder de Adelante Andalucía ha pedido respeto para los productores y el medio rural: "pagan a diez céntimos por el kilo de naranjas, menos de lo que cuesta una bolsa de plástico". Se ha acordado de los trabajadores del sector del metal, de los comerciantes, de los autónomos y de los taxistas.

La anticapitalista se ha mostrado muy crítica con las cifras de andaluces emigrados: "uno de cada cuatro gaditano y uno de cada tres jiennenses tiene que irse fuera a buscarse la vida".

Por último, ha pedido respeto para el paisaje que "alicatando Andalucía entera de placas fotovoltaicas donde el beneficio va a ir otra vez para las empresas del oligopolio que nos han robado una y otra vez con las facturas de la luz".

Por su parte, la coalición Por Andalucía, que aúna a IU, Podemos, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, ha dado el pistoletazo de salida de su campaña electoral en Algeciras, ciudad natal de la candidata, Inmaculada Nieto.

En la plazoleta de San Isidro del municipio, Nieto ha ofrecido un mitin en defensa de los servicios públicos, y ha hecho un llamamiento a la desmovilización del electorado de izquierdas para estas dos semanas, cruciales, en las que "tienen que levantar la cabeza". "Si todos y todas nos ponemos al compás vamos a liderar el bloque de progreso", ha augurado.

Nieto ha restado importancia alas encuestas, a las que culpa del desánimo en los votantes a la izquierda del PSOE. "Mucha gente está desmovilizada porque le están contando lo de las encuestas, les dicen que está todo hecho", al dar la mayoría, algunas a pocos escaños de la absoluta, a Juanma Moreno.

Nieto ha sostenido que Moreno "no quiere que hablemos de empleo, de vivienda, de gente joven" y ha asegurado que esa "mayoría social" a la que "hacen daño" las políticas de Moreno "no tiene por qué resignarse más". Por ello, ha recordado a la militancia que "que aquí no está decidido nada",

Inmaculada Nieto, durante el mitin ofrecido en Algeciras. Por Andalucía

Nieto que concurre por Málaga, ha estado acompañada, entre otros, por el cabeza de lista por la provincia de Cádiz, Juan Antonio Delgado, y por el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero.

Precampaña marcada por las encuestas

La precampaña ha estado marcada por la publicación de varias encuestas con pronósticos favorables a Juanma Moreno. La más llamativa ha sido la publicada este mismo jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que dirige José Félix Tezanos.

Según este sondeo, Juanma Moreno arrasaría en las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio, al conseguir entre 47 y 49 escaños, a tan sólo 7 de la mayoría absoluta, ubicada en 55. Incluso asegura que el PP ganaría por primera vez en su historia en unas elecciones autonómicas en la provincia de Sevilla, el principal granero de votos del PSOE.

El que peor parado sale de esta encuesta es, sin duda, Juan Espadas. El exalcalde de Sevilla, con el 25,2% de las papeletas, empeoraría el resultado cosechado por Susana Díaz en 2018 (27,95%) y confirmaría la debacle socialista. En cualquier caso, quedan 15 días para que se abran las urnas.

Sigue los temas que te interesan