PP y Ciudadanos piden una contrarreforma fiscal ante la inflación "agravada por la guerra en Ucrania"

El 11 de febrero, a la vista de que los índices de inflación no dejaban de subir, y de que la propia vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, empezaba a admitir que el IPC "no empezará a bajar hasta verano", Ciudadanos registró una Proposición No de Ley en el Congreso "relativa a deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas".