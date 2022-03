Los expertos de Montero quieren subir los impuestos a la gasolina y el gas para recaudar 11.738 millones más

El 'Libro Blanco' de la reforma fiscal ya ha visto la luz. Más allá de cuándo se puedan aplicar sus propuestas (la guerra en Ucrania hace sospechar que se postergará incluso a 2024), muchas de ellas están enfocadas en el sector energético. Los expertos seleccionados por el Ministerio de Hacienda consideran que este ámbito debe ser una fuente de ingresos adicionales para las arcas públicas.

Concretamente, calculan que con el alza tributaria correspondiente se obtendrían unos 11.738 millones de euros. Dicha recaudación (que sería anual) provendría principalmente de la gasolina y del diésel.

Por un lado, está la subida estimada del diésel, sobre todo por la acción de igualar la fiscalidad de este combustible con la de la gasolina, que también debería subir, a juicio de los expertos. Con todo, también se apuesta por elevar las tasas al gas natural, uno de los recursos 'de moda' por el impacto que está teniendo la guerra entre Rusia y Ucrania en su precio.

De esta manera, los cálculos de la Comisión de Expertos indican que los ingresos anuales (tomando como referencia 2019) deberían aumentar 11.738 millones, la mayoría procedentes de elevar la fiscalidad del diésel (ver tabla).

Se trata de una cantidad que cumpliría, y de sobra, para cubrir las rebajas que se plantean en la factura de la luz. Entre otras medidas, la reforma fiscal incluye la supresión del impuesto a la producción eléctrica.

En general, se vaticina una reducción de los ingresos fiscales de 2.814 millones de euros. Es decir, que la recaudación neta gracias a las alzas fiscales sería de 8.925 millones.

Cabe recordar que el planteamiento de los expertos de Hacienda es impulsar la recaudación por la fiscalidad verde. Para ello, se plantea crear un impuesto a los billetes de avión (951 millones de euros en ingresos 'extra') y avala el pago por uso de las infraestructuras viarias (hasta 1.397 millones de euros).

'Stand by'

También está la reforma pretendida sobre el impuesto especial sobre determinados medios de transporte (IEDMT) para fomentar aquellos que son considerados sostenibles, por la que se pronostican hasta 2.331 millones de ingresos más.

Sin embargo, todo esto está en 'stand by', o al menos su desarrollo no está asegurado. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ya ha indicado que las propuestas del grupo de expertos no anticipan las medidas que vaya a aprobar el Gobierno.

De hecho, la vasta mayoría de las medidas en el campo de la energía tienen pocos visos de fructificar, al menos en el corto plazo. Montero ha asegurado que no habrá subidas fiscales mientas dure la guerra en Ucrania.

