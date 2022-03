Los expertos de Hacienda proponen subir los impuestos de los carburantes y revisar los tipos de IVA reducidos

Por fin se ha dado a conocer el 'Libro Blanco' para la reforma fiscal elaborado por los expertos reunidos por el Ministerio de Hacienda. Un texto que recoge 800 páginas de propuestas para cambios tributarios en los próximos años, aunque sus autores asumen que no será posible su aplicación inmediata.

Con todo, sí consideran que hay determinadas medidas que se tendrían que poner en marcha en el corto plazo. Entre ellas, un incremento fiscal a los carburantes, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado cualquier alza fiscal futura.

Durante la presentación del texto, en el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), los autores del 'Libro Blanco' han puntualizado la necesidad de elevar los tributos de todos los combustibles fósiles. ¿El Objetivo? Facilitar la transición ecológica y obedecer las directivas europeas.

Dentro de esta medida se halla también igualar la fiscalidad del diésel a la de la gasolina. Xavier Labandeira ha sido el que durante la presentación del documento ha abordado estas cuestiones, destacando también que habrá un impuesto específico para los billetes de avión y queroseno.

"Es sorprendente que frente a lo que ocurre con otros carburantes, el queroseno no tenga fiscalidad", ha añadido. Con todo, Labandeira ha explicado que dentro de sus propuestas también se encuentra mantener determinadas deducciones como las del gasóleo profesional para transportistas.

Armonización

Así mismo, dentro de sus propuestas también ha destacado la necesidad de abordar una armonización fiscal de los impuestos de patrimonio autonómicos, idea que ya tenía en mente el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los expertos de Hacienda consideran que la competencia a la baja puede estar contribuyendo al "vaciamiento" de impuestos como Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. Por ello, han reclamado fórmulas que permitan mantener la corresponsabilidad fiscal y la autonomía de las regiones en estas cuestiones, con mínimos de gravamen efectivo, por ejemplo.

Los expertos también han propuesto una revisión de los tipos de IVA reducidos y superreducidos, e incluso eliminar alguno de ellos, pero es algo que no se podrá hacer hasta que la economía se recupere del todo. En cualquier caso, consideran que esta medida debe incluir contrapartidas para afectados de bajas rentas. "los desfases fiscales son muy elevados", ha alertado el presidente del comité de expertos, Santiago Díaz de Sarralde.

Las medidas tampoco son concretas en el caso del IRPF. Con todo, los expertos apuestan por utilizar esta figura para facilitar la redistribución de la riqueza. Por ejemplo, vehicular una "deducción o prestación reembolsable para trabajadores con bajos salarios, al modo de Estados Unidos".

Hijos

A esta medida suman una "prestación reembolsable por hijos" para abordar situaciones de "pobreza infantil".

Con todo, los expertos han insistido en que a día de hoy no se dan las condiciones para tocar estos impuestos y hacer la reforma fiscal. ¿Se trata de una reforma 'fake'? No exactamente. Asumen que será necesario superar tanto la crisis de la Covid y el impacto financiero de la guerra en Ucrania para aplicarla de forma "progresiva y razonada".

Es decir, que hasta que no llegue una recuperación económica cada vez más lejana en el tiempo, la reforma fiscal no parece abordable. Es decir, que, como ya era en parte el objetivo del Gobierno, no afectará a las Elecciones Generales que se celebrarán a finales de 2023 o principios de 2024.

