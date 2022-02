El PSOE no ve peligrar el apoyo de sus socios a futuras leyes: "La mayoría progresista continúa"

El PSOE descarta perder los apoyos de sus socios parlamentarios habituales, pese al enroque de varios de ellos contra la reforma laboral del Gobierno, que se traducirá este jueves en un más que previsible voto negativo.

El texto sí contará con el apoyo de, entre otros, Ciudadanos o Unión del Pueblo Navarro (UPN), ajenos al denominado bloque de investidura que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa. Pero esos noes de los socios a la medida estrella de Yolanda Díaz —ERC, PNV o Bildu avanzan su oposición— "no van a condicionar nada en el futuro". Así lo ha trasladado este jueves un ministro socialista consultado por la viabilidad de los próximos proyectos del Ejecutivo. "La mayoría progresista —ha insistido— continúa".

"Hay un acuerdo social, [varios de los socios] no la apoyan [la reforma laboral], pero no veo que vaya a afectar a otras leyes futuras", ha insistido dicho ministro, quien recalca la "singularidad" de esta votación, no equiparable a las de los próximos proyectos del Gobierno.

Entre ellos, la Ley de Memoria Democrática, un texto que el Gobierno mantiene en reposo —aún lo estudia y no ha llevado todavía al Consejo de Ministros— por el temor a la radicalidad que quiere imprimirle Esquerra Republicana, uno de sus socios habituales y que cuenta con 13 escaños en el hemiciclo.

Precisamente el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha lamentado este jueves que el PSOE, desde que se aseguró este miércoles los dos síes de los diputados de Unión del Pueblo Navarro, han dejado de telefonear a los republicanos catalanes. "Desde que lo cerraron, nos dejaron de llamar", ha indicado Rufián en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Sergio Sayas y Carlos García Adanero, los dos diputados de UPN, socio habitual del Partido Popular, aseguraron que acatarían la decisión de la dirección de su partido de avalar la reforma laboral, pese a estar ambos personalmente en contra y tacharlo de "error tremendo".

Como han mantenido a lo largo de las últimas semanas, ni ERC ni EH Bildu tienen previsto apoyar la reforma laboral del Gobierno, que las dos formaciones ven insuficientes. El PNV (6 escaños) ha avanzado este jueves que, finalmente, votará en contra.

Otra de las normas que el Gobierno tiene en su agenda es la Ley de Vivienda. El pasado martes, tal y como avanzó este diario, el Consejo de Ministros dio luz verde a un texto que no atendió ninguna de los reproches que realizó el Consejo General del Poder Judicial a su articulado, al considerar que invade competencias autonómicas. E, incluso, asumiendo el riesgo de que el Tribunal Constitucional lo tumbe total o parcialmente. El proyecto de ley, uno de los más relevantes para el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos, deberá ahora comenzar su tramitación parlamentaria.

