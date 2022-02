ERC, Bildu, PNV y Junts tildan de "estafa" y "chantaje" la reforma laboral de Yolanda Díaz

El Gobierno se ha enfrentado este jueves a duros reproches de sus socios del PNV, Bildu, ERC y Junts en el Pleno del Congreso de los Diputados que previsiblemente aprobará esta mañana la reforma laboral pactada por la vicepresidenta Yolanda Díaz con las patronales y los sindicatos.

En principio, el Ejecutivo ha logrado asegurarse una ajustada mayoría de 174 votos a favor, frente a 173 en contra, para convalidar en las Cortes el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de diciembre.

La vicepresidenta segunda de Trabajo, Yolanda Díaz, ha intentado hasta el último minuto que la reforma laboral saliera adelante con el respaldo de todo el "bloque de investidura".

Sin embargo, el PSOE se ha visto obligado a armar una mayoría alternativa para sacar adelante esta norma, debido a la negativa a tres de sus socios de investidura (ERC, PNV y Bildu) a apoyar el texto.

Una mayoría alternativa

A lo largo del debate, han anunciado su voto favorable los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos, Cs, PDCAT, Mas País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) de Miguel Ángel Revilla, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC).

En cambio, han anunciado que votarán en contra -junto al PP, Vox y Foro Asturias- varios de los socios del Gobierno: ERC, PNV, Bildu, Junts, la CUP y el BNG.

Durante el debate, los escasos miembros del Gobierno presentes en el banco azul (entre ellos, el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz) han escuchado los reproches de estos grupos.

El más duro ha sido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha calificado de "estafa" la reforma de Yolanda Díaz y ha considerado que sienta un "peligrosísimo precedente" que el Gobierno lleve a las Cortes el texto pactado con patronales y sindicatos, con la exigencia de no cambiar "ni una coma".

Un "chantaje intolerable"

"El diálogo social está muy bien, pero las Leyes se hacen en el Congreso, que no es un simple notario", ha señalado. Rufián ha optado por dirigirse a los trabajadores: "Esto no es la derogación de la reforma laboral que te prometieron, es el retoque que te dijeron que no harían".

Del mismo modo, el diputado del PNV Aitor Esteban ha lamentado que el Ejecutivo ceda al "chantaje intolerable de la patronal" que exigió "no cambiar ni una coma" del texto pactado con los sindicatos.

Por su parte, el diputado de Bildu Oskar Matute ha asegurado que el voto negativo de su grupo no pretende "debilitar al Gobierno o fracturar el bloque de investidura". Pero ha acusado al PSOE de incumplir su compromiso firmado de derogar íntegramente la reforma laboral del PP.

El profundo malestar de estos socios del Gobierno es, en opinión de Inés Arrimadas, el mejor indicador de que la reforma no está mal encaminada. "Hoy Bildu y ERC no han conseguido meter las zarpas en la normativa laboral de España", ha dicho la presidenta de Ciudadanos, cuyo apoyo ha sido decisivo para aprobar la norma.

El sí de Arrimadas

"Hoy gracias a Ciudadanos pierden Bildu y ERC", ha añadido, "España va a tener más seguridad jurídica, triunfa la sensatez sobre el sectarismo". Arrimadas también ha considerado "ridículo" que el PP vote no a la reforma de Yolanda Díaz, tras sostener que es "un mero maquillaje" que apenas cambia el 10% del texto de 2012.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha defendido que su reforma laboral pone fin al "ominoso ciclo iniciado en 2012" y se sitúa "en las antípodas conceptuales del modelo fracasado de relaciones laborales del PP".

El marco laboral aprobado por los populares en 2012, ha insistido, "entronizó el trabajo basura" y obligó a los trabajadores a elegir "entre la miseria y la nada", enviando un mensaje a la sociedad: "Mejor un trabajo de miseria que nada, no te quejes, que aunque sea un trabajo basura tienes empleo".

La diputada socialista Esther Peña Camarero ha criticado a los partidos de izquierdas que "corrieron a hacerse fotos con los trabajadores de Cádiz" y ahora les "traicionan" votando "en contra de lo que les prometieron. Los que voten en contra lo tendrán difícil para explicar a los trabajadores que deben cobrar menos".

"¡Que se jodan!"

Y ha asegurado que la política laboral que defiende el PP es la que definió la exdiputada Andrea Fabra: "¡Que se jodan los trabajadores!".

Al respecto, Esther Peña ha recordado que el PP votó en contra de las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional, que ha su juicio es "el mecanismo más potente de redistribución de renta" y que se ha convertido en un "impulso para la creación de empleo" (en contra de lo que ha sostenido reiteradamente el Banco de España).

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha considerado que la ruptura de la "mayoría de investidura" para aprobar la reforma constituye un fracaso de Yolanda Díaz: "Llegó aquí como líder de los piquetes y los suyos la ven en manos de la Troika", ha ironizado dirigiéndose a la titular de Trabajo, "su propio Gobierno quiere que comparezca como una vicepresidenta derrotada, insegura y nerviosa".

"Sabe que la maquinaria del sanchismo se ha puesto en marcha contra usted", ha advertido más adelante a la vicepresidenta. Gamarra ha reprochado al PSOE y Unidas Podemos que tumben la reforma laboral de 2012 que "logró revertir el tsunami destructor de empleo iniciado en el Gobierno de Zapatero" y que permitió crear medio millón de empleos al año entre 2014 y 2018.

Sin 'mochila austriaca'

Gracias a dicha reforma, ha señalado, España fue líder de creación de empleo en Europa con el Gobierno de Rajoy, mientras que ahora es líder en paro juvenil y paro femenino.

La portavoz popular ha defendido la alternativa del PP para el mercado laboral, la mochila austriaca que también han respaldado el Banco de España y la ministra Nadia Calviño. Este mismo jueves, ha anunciado, el PP ha registrado en las Cortes una propuesta de Ley en este sentido.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha interpretado que el PP quiere destinar 10.000 millones de euros de los fondos europeos a despedir a trabajadores ("son ustedes atrevidos, no salgo de mi asombro", ha comentado) y ha considerado que la mochila austriaca tiene un gran inconveniente: "Casualmente sólo se aplica en un país, Austria, y sobre un pequeño porcentaje de los trabajadores".

Cuando Cuca Gamarra ha pedido a la vicepresidenta que deje de criminalizar a sectores como el ganadero, Yolanda Díaz ha advertido que los populares cuestionan la labor de la Inspección del Trabajo y se colocan "al margen del sistema y al borde de la legalidad. Entiendo que están secuestrados por Vox, pierdo la esperanza con el PP", ha comentado.

Las novedades

La reforma laboral finalmente se ha quedado en una versión mucho más light de lo que habían planteado inicialmente el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, pero la rebaja de pretensiones fue necesaria para lograr el apoyo de la patronal.

Finalmente, 'solo' se derogarán determinados aspectos de la reforma laboral de 2012. Se recupera la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa en cuestiones salariales y horarios y la ultraactividad plena de los convenios colectivos.

Tipos de contrato

Con la reforma laboral, se reformula todo el sistema de contratos laborales, aunque las nuevas modalidades no entran en vigor hasta abril.

De esta manera, el contrato laboral se presume concertado por tiempo indefinido, aunque habrá dos contratos de tipo temporal: estructurales y formativos.

El estructural se podrá firmar por dos causas: circunstancias de la producción y por sustitución de la persona trabajadora. En el primer caso, ésta tiene que obedecer a incrementos ocasionales imprevisibles de la producción u oscilaciones de la demanda. El tiempo máximo de duración es de seis meses con posibilidad de ampliarlo a 12 meses si el convenio sectorial lo permite.

También esta causa se podrá utilizar en caso de que haya una campaña de Navidad o las del campo. Es decir, previsibles. Ahora bien, en este caso se limita a un periodo de 90 días al año no consecutivos. Además, la empresa tendrá que informar antes de empezar el curso a la representación de los trabajadores de cuál es el número de contratos de este tipo que prevé utilizar en los siguientes 12 meses.

Así mismo, se limita el número de contratos que se pueden encadenar antes de convertir en indefinido a una persona. Hasta ahora, era 24 meses en un periodo de 30. En cuanto entre en vigor la norma, serán 18 meses en un periodo de 24.

Periodos

Esto contratos no se podrán comenzar a utilizar hasta dentro de tres meses, para dar un periodo de adaptación a las empresas y sus gestores. También se adapta el contrato de fijos discontinuos para cubrir determinadas necesidades estacionales de las empresas.

A cambio, desaparecen los contratos por obra y servicio, que para el Ministerio de Trabajo y su responsable, Yolanda Díaz, son uno de los principales focos de temporalidad y fraude laboral. Su extinción será paulatina: todavía se podrán firmar hasta marzo, pero con una duración máxima de seis meses. Es decir, que se podrán mantener hasta septiembre, como límite.

En cualquier caso, los contratos por obra y servicio firmados antes de la entrada en vigor de la reforma laboral no sufrirán cambios. Es decir, que podrán registrar una duración de hasta cuatro años.

Además, se sancionan los contratos de alta frecuencia con cotizaciones más elevadas.

