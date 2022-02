El PSOE se prepara para "dos años difíciles" tras la fractura con sus socios por la reforma laboral

Este jueves es el gran día. Yolanda Díaz logrará la convalidación del decreto de la reforma laboral que llevó al Consejo de Ministros del pasado 28 de diciembre, tras "nueve meses de durísima negociación". Su promesa electoral, la de su antiguo jefe, Pablo Iglesias, y la que vino repitiendo con movilizaciones callejeras Podemos desde su nacimiento. Pero como "no es una derogación ni de lejos de la reforma del PP en 2012" y como "no nos han dejado no ya negociar, ni siquiera opinar sobre ella", los socios habituales del Gobierno votarán no.