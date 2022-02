Podemos exige a ERC su 'sí' a la reforma laboral y admite que "está en juego" el bloque de investidura

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso y líder de los comuns, Jaume Asens, ha reconocido que "está en juego" el bloque de la investidura tras la negativa de ERC de apoyar la reforma laboral, que previsiblemente saldrá adelante con el 'sí' de Ciudadanos. Si no sale adelante, ha dicho, la culpa será únicamente de ERC pero el fracaso "será de todos".

Asens ha exigido a los de Gabriel Rufián "responsabilidad" y "sentido histórico" ya que, de no validar la reforma laboral, "habrán cometido el error más grave de la legislatura". Les ha acusado de "menospreciar" el trabajo de los agentes sociales y la patronal, así como el de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. También de "actuar contra los intereses de los sindicatos mayoritarios en Cataluña".

"Es muy importante que esta reforma salga porque consolida derechos. Sería impensable que no la apoyaran", ha afirmado este miércoles Asens en RNE, que considera que es "prioritaria" su aprobación y, para ello, insta a ERC a hacerlo cuando quedan apenas 24 horas para que la reforma laboral llegue al Congreso para su validación. "Si no sale, la responsabilidad es de ERC", ha sentenciado eliminando de toda ecuación a EH Bildu por tener una "situación sindical diferente" al resto de comunidades.

ERC, contra Yolanda Díaz

"A Rufián le falló el subconsciente al decir que ERC no votaban proyectos personales, como si esto fuera un proyecto político de Yolanda Díaz. Están en juego los derechos de los trabajadores", ha advertido Asens. "El adversario no es Yolanda Díaz, es la precaridad. Creo que Rufián y ERC parecen más preocupadosm por lo primero que por lo segundo. ERC hace un frente común contra Yolanda y no contra la precariedad", ha insistido.

A pesar del 'no' de ERC, Podemos negociarán hasta el último minuto para que apoyen la reforma laboral. "Vamos a intentar hasta el final llegar a un acuerdo con ellos. La negociación no acaba aquí", ha afirmado, no sin criticar que desde ERC no les han explicado qué exigen en esta nueva reforma laboral. "ERC dice que no le gusta la reforma, dicen que hay cosas que no están. ¿Cuáles?", ha cuestionado.

Confianza rota

De no apoyarla, no sólo "cometerán el error más grave de la legislatura", sino que ERC romperá parte de la confianza que hay entre Gobierno y el bloque de investidura. "Esto afectará al bloque de investidura. Las confianzas quedan tocado y eso pone en riesgo el rumbo que ha tomado hasta ahora la legislatura. Y eso es lo que nos preocupa", ha reconocido Asens, que cree que si no sale adelante la reforma "será un fracaso de todos".

En este sentido, el dirigente de Unidas Podemos ha reconocido que su preocupación no sólo la deriva de ERC, también que el PSOE "tenga interés en mirar a su derecha más que a su izquierda" que es, según sus palabras, lo que Pedro Sánchez ha intentado hacer esta legislatura.

Si bien el bloque de investidura sí quedaría dañado, Jaume Asens ha matizado que eso mismo no ocurrirá con el bloque de Gobierno aunque Ciudadanos apoye la reforma laboral. De romperse esa confianza, Podemos trabajará en "recuperarla", motivo por el que cree que "no está en juego la legislatura" aunque "es un aviso a navegantes".

Sigue los temas que te interesan