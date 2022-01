Gabriel Rufián, contra la reforma laboral de Yolanda Díaz: "ERC no vota proyectos personales"

ERC se cierra en banda y no darán su apoyo a la reforma laboral de Yolanda Díaz. Así de tajante se ha mostrado el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que advierte de que su partido "no vota proyectos personales" como lo es reforma laboral, en clara referencia a la ministra de Trabajo.

Rufián ha criticado que el Gobierno haya estado "nueve meses hablando con la CEOE", una estrategia "hábil", pero en cambio apenas haya conversado con ERC y otros grupos al respecto, lo que "es un error". Por lo que ha insistido en que los republicanos catalanes están lejos de dar su apoyo a la reforma laboral.

Para Rufián, esta reforma propuesta "no es tan reforma, sino un pequeño cambio de lo que hizo el PP". "No podemos apoyar una reforma que sea sólo maquillaje. Tal como está, no", ha dicho este miércoles en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Un proyecto personal

"ERC no negocia ni vota proyectos personales, porque quizá esto es un proyecto personal de Yolanda Díaz. La pregunta es: ¿por qué no quieren negociar con nosotros, ni tocar comas o aspectos que para nosotros son nucleares? ¿Por qué al final lo cerrarán con Ciudadanos?", se ha preguntado.

Por otro lado, sobre el bono joven de alquiler -250 euros mensuales por dos años para jóvenes entre 18 y 35 años que cobren un salario inferior a tres veces el Iprem (24.318 euros)- impulsado por el Gobierno, Rufián ha considerado que es "inútil" anunciar esta medida "sin limitar el precio del alquiler".

"No hay ningún motivo para que el arrendador no suba 250 euros el alquiler, porque no tiene ningún incentivo para no hacerlo. Me parece un sorteo que depende del arrendador", ha lamentado Rufián, recordando su propia "experiencia personal" como beneficiario del bono para jóvenes que se impulsó en 2007, pero que fue "un desastre".

