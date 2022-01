Yolanda Díaz registra su propia reforma fiscal en el Congreso en un nuevo pulso a Pedro Sánchez

Es una semana decisiva para la legislatura. Y así dicho podría parecer exagerado. Pero la realidad es que la coalición, que no vive sus mejores momentos con mar de fondo, se juega su convivencia en calma con tres desafíos cruzados: la crisis de Ucrania, la reforma laboral y la reforma fiscal.

El primero los supera a ambos, PSOE y Unidas Podemos. La segunda se vota el jueves 3 de febrero, y de momento será la constatación de que "la mayoría de legislatura" puede dejar de ser tal. Y la tercera no termina de llegar, pese a estar comprometida en el acuerdo que dio origen al Gobierno, y Yolanda Díaz la quiere forzar, registrando la suya propia en el Congreso.

La vicepresidenta segunda no quiere esperar más y se agarra a los propios argumentos del PSOE para afearle los retrasos y lo que interpreta como "falta de ambición". Así lo explican fuentes del ala morada del Ejecutivo para justificar el registro de su propia reforma fiscal en el Congreso. Harta de esperar a Pedro Sánchez, que ya por dos veces ha retrasado abordar este asunto "capital y necesarios", para él, pero no "urgente" como es para los morados, Díaz ha ordenado echar el pulso de manera oficial.

100.000 millones más

En la exposición de motivos de la Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso este periódico, Unidas Podemos argumenta que ya no vale decir que no se ha "consolidado la recuperación económica". Aunque lo más llamativo es que los morados justifican sus prisas en la gran discusión que hoy ocupa a la Unión Europea -más allá de Rusia-, que es la de las reglas fiscales.

Extracto de la PNL para una reforma fiscal "ambiciosa", presentada por Unidas Podemos. E.E.

Si Olaf Scholz, nuevo canciller alemán, le dijo a Pedro Sánchez a la cara que no piensa apoyar sus peticiones, porque "el pacto de estabilidad es la clave que nos permitió aprobar los fondos de recuperación y lo que nos permitirá acertar en el futuro", los de Díaz aprovechan y advierten de que cuando el BCE y la Comisión cierren el grifo, tocará elegir: o vuelta a la austeridad o subir impuestos.

"A nadie se le escapa que llegará un momento en el futuro en el que España tendrá que trabajar para reducir su deuda pública, hoy muy por encima del 100% del PIB", reconoce el equipo de líder de Unidas Podemos. "La única forma de hacer esto sin implementar recortes en el estado del bienestar, es llevar a cabo una ambiciosa reforma fiscal que permita reducir la brecha de ingresos públicos de entre el 7% del PIB y el 9% según el año y con carácter estructural que España mantiene con respecto a la media europea".

Es decir, que el apretón lo cifra Unidas Podemos en no menos de 100.000 millones de euros anuales que añadir a la actual presión fiscal. Basta echar las cuentas sobre el PIB del último ejercicio, según los datos adelantados por el INE, que cerró en poco más de 1,2 billones de euros. Muy lejos todavía del nivel prepandemia.

La razón que hasta ahora ha ido aduciendo Sánchez para postergar la decisión ha sido que "todo lo que hagamos debe ir enfocado a consolidar la recuperación"... lo que indica que en el mismo imaginario socialista está que un alza tributaria de esa categoría sería un lastre para el PIB.

Primero, retrasó la reforma en agosto de 2020 y luego, a la vuelta de estas navidades. En el primer caso, no lo abordó; en el segundo, prevé diluir lo que Hacienda admite que es una "subida de impuestos" y él llama "reforma para una mayor justicia fiscal".

Sin excusas

Pero según el texto legal, "es ahora el momento -una vez que se ha afianzado esta recuperación económica- de abordar la siempre postergada reforma tributaria que nuestro país necesita". Es decir, que los morados tratan de atrapar al PSOE en su propia dialéctica: si Sánchez presume -sobre todo estos días de campaña electoral en Castilla y León- de que "la economía española crecerá rápidamente durante 2022 y 2023, y creará empleo a un ritmo acelerado", no quedan excusas para Díaz y los suyos.

En realidad, al PSOE sí le queda una: que hay un grupo de expertos "al que hay que respetar", y que presentará sus conclusiones dentro de un mes. Pero tal como informa EL ESPAÑOL-Invertia este lunes, los borradores de la comisión de especialistas reunida por Hacienda han rebajado la gradación de sus propuestas, respecto a lo esperado. Y Unidas Podemos alega que "no podemos tragar otro incumplimiento, otro retraso, y con descafeinar la reforma fiscal".

Para Unidas Podemos, hay varios puntos irrenunciables, como se infiere de la lectura de su PNL, "la primera del nuevo periodo de sesiones", destacan ellos mismos. Así, consideran "imprescindible terminar con los privilegios fiscales que se acumulan en manos de quienes tienen rentas más altas y elevados patrimonios".

Además, los morados critican incluso una medida exigida por ellos mismos en el último acuerdo presupuestario, el suelo del 15% para el Impuesto de Sociedades. Según el documento, firmado por el diputado Txema Guijarro, "la falta de justicia fiscal se aprecia claramente en un reparto no equilibrado de la carga impositiva por tipo de empresa en el impuesto de sociedades" tras "la última reforma".

Las medidas que proponen los morados, resumidas, son:

Subir la tarifa del ahorro en el IRPF "acercándola a la base imponible general". Subir el IRPF para las rentas superiores a los 120.000 euros. Un informe anual vinculante sobre los efectos de los beneficios fiscales, para estudiar su efecto sobre la progresividad. Reformar la reforma del 15% mínimo en el Impuesto de Sociedades. Aplicarlo no a la base imponible, sino sobre el beneficio neto. Incremento de 10 puntos más en el Impuesto de Sociedades a las empresas eléctricas cuyo volumen de facturación sea superior a 10.000 millones. Reorganizar los beneficios fiscales para asegurar su progresividad. Luchar contra los paraísos fiscales y la huida de empresas y capitales por la globalización. Sustituir el impuesto sobre el patrimonio por uno sobre las grandes fortunas no bonificable por parte de las CCAA. Bajar el IVA a productos de higiene femenina, peluquerías y productos veterinarios. Subir los impuestos 'verdes' a las empresas y no a los consumidores: el concepto de "quien contamina paga" no debe afectar a la gente trabajadora.

Además, si bien el manual tributario que elabore el grupo de expertos incluirá muchas medidas, algunas ya conocidas, será el Gobierno el que decida cuándo y cómo las aplica. Es decir, que las reformas que se planteen serán un menú del que el Gobierno escogerá determinadas propuestas, pudiendo cambiar la guarnición.

Una reforma 'light'

En este contexto, según ha podido saber este periódico, el Ejecutivo no se plantea un cambio fiscal radical y profundo en el corto plazo. Entre las causas para ello, está, sin duda, la dubitativa recuperación, a la mitad del ritmo esperado. Aunque los ingresos tributarios superaron las previsiones en 2021, la pandemia permanece y su influencia sobre la economía también. El lado socialista del Gobierno no quiere que las decisiones fiscales se apliquen en un terreno aún resbaladizo.

Y por otro lado, está el ciclo electoral. Después de la cita en Castilla y León, el Partido Popular no tardará mucho en anunciar el adelanto de los comicios en Andalucía, que las fuentes consultadas prevén para el 7 de junio. A éstos, seguirán en otoño (muy previsiblemente) los de la Comunidad Valenciana en unos meses. Poco más tarde, en la primavera de 2023, las municipales y autonómicas... antesala de las generales de finales del año que viene.

¿Cuál es la ventana de oportunidad para presentar una subida de impuestos que podría suponer una nueva recarga fiscal de hasta 50.000 millones de euros? ¿Cómo se vende eso antes de unas elecciones, las que sean, en estos dos años que quedan de legislatura? Las fuentes del entorno de María Jesús Montero predibujan el argumentario previsto para una reforma posiblemente light:

"Ya veremos cómo administramos el tiempo. Después de los expertos, tenemos que ver lo que proponga la ministra y los distintos grupos que componen el Gobierno", admite un portavoz de Hacienda. "Pero lo que está claro es que haremos la reforma, porque será para el estímulo de la recuperación y el combate a la desigualdad".

