Así se orquestó el asalto al Pleno de Lorca: en la reunión hubo ediles del PP, Vox y dirigentes agrarios

La tarde del viernes 28 de enero era como para estar abrigado en la imponente terraza de unos afamados salones de bodas de Lorca. Allí, a partir de las 18.30 horas, dio comienzo la reunión donde se orquestó la manifestación de ganaderos porcinos de este lunes, contra una modificación en el plan urbano que afectaba a las granjas de cerdos, y que al final se le fue de las manos a los organizadores porque culminó con el asalto por la fuerza al Pleno. En aquel encuentro preparatorio que ha causado un 'tsunami' político en el país, con epicentro en Murcia, como ya ocurrió con la moción de censura, estaban presentes ediles del PP, de Vox, así como dirigentes de las organizaciones agrarias COAG y UPA.

Los promotores de la convocatoria que precedió al 'remake' murciano del asalto al Capitolio de los Estados Unidos, fueron la Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino (Adespolorca) y la Asociación de Empresarios de Ganadería de la Región de Murcia, tal y como aseguran a EL ESPAÑOL asistentes a la reunión y fuentes del Ayuntamiento de Lorca. Entre los presentes había cinco concejales del Partido Popular, con el presidente del PP de Lorca a la cabeza, Fulgencio Gil, junto a Rosa María Medina, Ángel Meca, Belén Pérez, y Juan Miguel Bayonas, así como los dos ediles lorquinos de Vox: Mari Carmen Menduiña y José Martínez.

También acudieron al encuentro el líder nacional de GOAG, Miguel Padilla, y el secretario general de UPA en Murcia, Marcos Alarcón. La convocatoria de marras no fue clandestina, pero ahora cobra importancia a la vista de los altercados de este lunes y porque no fueron invitados: PSOE, Ciudadanos e IU. Básicamente, se excluyó a los partidos que votarían en el Pleno a favor de modificar el plan urbano: aumentando la burocracia para montar nuevas granjas de cerdos y para ampliar las existentes, así como elevar, de 1.000 a 1.500 metros, la distancia que deben guardar las explotaciones respecto de los núcleos de población de las pedanías de Lorca.

Imágenes del interior del Centro de Desarrollo Local tras ser asaltado, este lunes, por decenas de ganaderos.

Otro dato llamativo de la reunión fue la intervención inicial de Francisco Román, presidente de Adespolorca, donde aseguró a los ganaderos asistentes que el equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos no iba a cumplir el pacto cerrado con el sector en julio de 2020: "Estoy muy decepcionado con esto y uno se siente muy jodido porque hemos intentando de todas las maneras posibles que esto no se lleve a cabo y el lunes van a llevar una moción en la que no se respetan los acuerdos que se tomaron. Creo que nos han tomado el pelo, sinceramente, y nos jode porque os hemos estado representado. Ahora va a hablar Antonio sobre la parte técnica y ya después habrá que tomar unas decisiones [de cara al Pleno]".

Cuando el técnico de Acega tomó la palabra alertó de la "inseguridad jurídica" que generaba la moción y ratificó que había un incumplimiento de lo pactado con el sector. Todo ello, a pesar de que la iniciativa plenaria lo que hace es incorporar -como marca la ley- las respuestas que le dieron al Ayuntamiento en la consulta que formuló a las distintas direcciones generales competentes en la instalación de granjas, que dependen de la Comunidad Autónoma, y a organismos supramunicipales, como la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Tras esta intervención tomaron la palabra ediles del PP y Vox. "Todos los concejales que hablaron centraron sus discursos contra la moción del equipo de Gobierno y en que no era necesario ampliar la distancia de las granjas", tal y como asegura un testigo de la reunión. Este dato es llamativo si se tiene en cuenta un documento del Ayuntamiento, fechado el 27 de julio de 2020, en el que se recoge el acuerdo de ampliar de 1.000 a 1.500 metros la distancia de las granjas de las pedanías y esto fue parte de lo que dijeron tanto el PP como Vox:

Partido Popular: "Nuestra postura siempre ha sido la misma que si hay acuerdo de partes nosotros lo apoyaremos, así que aunque entendamos que no han quedado totalmente contentas las partes lo vamos a apoyar".

Vox: "Ha sido un largo camino el que nos ha llevado a este acuerdo de conciliación, la ganadería y nuestro sector primario han sido criminalizados y los colectivos vecinales tienen derecho a vivir, esperemos que sean respetados tanto los ganaderos como los colectivos vecinales".

En aquella reunión del viernes, PP y Vox se olvidaron de aquellas palabras transcritas en el citado documento que obra en el Ayuntamiento. En los conocidos salones de bodas, el presidente de Adespolorca, Francisco Román, volvió a coger el micrófono para decirles a los ganaderos que había solicitado permiso a la Delegación del Gobierno para celebrar una manifestación el lunes, desde el Huerto de la Rueda hasta el Centro de Desarrollo Local donde se iba a celebrar la sesión plenaria.

"La gente no votó a mano alzada, pero todos los asistentes, más de cincuenta ganaderos se pronunciaron a favor y entonces se disolvió la asamblea", tal y como resume el confidente a este diario.

Caldeando el ambiente

De forma que así se orquestó la manifestación que precedió al asalto trumpista al Pleno de Lorca. Nadie en esa reunión del viernes animó a usar la fuerza para impedir la votación de la moción, pero sí se hizo un llamamiento a que fuese masiva la asistencia de ganaderos a la protesta. "Paco vino a decir: 'Si el lunes voy y no veo gente, me vuelvo a mi casa". Tal algarada movilizadora fue secundada con mensajes como el post que el PP lorquino publicó el sábado en su cuenta de Facebook:

"¡El campo se defiende! El Partido Popular apoya la manifestación convocada por los ganaderos lorquinos contra las restricciones que el alcalde del PSOE quiere imponer. Están jugando con el pan de muchas familias lorquinas y no se enteran que aquí vivimos del campo. El lunes a las 8 de la mañana estaremos junto a los trabajadores de la ganadería en el Huerto de la Rueda".

Tales mensajes fueron alimentados con bulos que circularon por la ciudad lorquina durante el fin de semana que solo contribuyeron a caldear los ánimos. Prueba de ello es que el lunes se sumaron a la protesta agricultores y ganaderos ovinos y caprinos, que nada tenían que ver con la moción de las granjas de cerdos. De forma que cerca de medio millar de personas acabaron concentradas a las puertas del Centro de Desarrollo Local de Lorca con un cordón policial con 22 agentes.

Los dueños de explotaciones porcinas de Lorca, este lunes, tomando el Pleno tras arrollar a la Policía Local.

Esa fue la antesala del asalto al 'Capitolio de Lorca' que ha motivado una investigación de la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local, que de momento suma 7 ganaderos detenidos por atentado a agente de la autoridad y desorden público donde algunos de los arrestados ya han pedido perdón públicamente, incluso han asegurado que llegaron desinformados a la movilización. De hecho, EL ESPAÑOL ha interpelado a tres ganaderos que asistieron a la manifestación y ninguno sabe explicar cuáles eran los cambios que introducía la moción a las granjas.

¿Hubo un líder?

También llama la atención la presencia entre los manifestantes de cargos electos a los que no afectaba el debate plenario, como las alcaldesas de Puerto Lumbreras y Fuente Álamo, las populares María Ángeles Túnez y Juana María Martínez, respectivamente, así como el diputado autonómico de Vox, Pascual Salvador, o la edil de Vox en Alcantarilla, Aurora Ortega, a la que el PSOE ya ha pedido que dimita.

Entre los ganaderos porcinos también había algunos llegados desde el Campo de Cartagena o viejos conocidos en Lorca que no deberían protestar mucho, como 'El Francés', al que según fuentes de IU, "le tienen abiertos varios expedientes sancionadores por tener cebaderos de cerda sin la correspondiente licencia".

Otro asunto que está en la diana de la investigación es aclarar si el grupo de manifestantes que entró al Centro de Desarrollo Local lo hizo guiado por una o varias personas, ya que todos fueron directos a la Sala de Juntas que está situada en la cuarta planta. Allí se encontraba el alcalde de Lorca, Diego José Mateos, junto a tres ediles, celebrando una negociación con media docena de ganaderos, previa al Pleno en el que se iba a debatir el cambio urbanístico que afecta a las granjas.

"Es un edificio con recovecos y es complicado moverse dentro si no lo conoces, pero todos los asaltantes subieron directos a la Sala de Juntas, sin detenerse antes en ninguna planta a buscar dónde se estaba celebrando la reunión con los ganaderos, por lo que es posible que alguien guiase a los manifestantes", tal y como explica el alcalde, el socialista Diego José Mateos. "Tuvo que frenarlos la Policía".

bautizado como asa que se iban a aprobar terminó como el rosario de la aurora

