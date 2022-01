Ayuso insta a Sánchez a evitar una "epidemia de soledad" apoyando su plan de natalidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instándole a apoyar su plan de natalidad, que incluye 80 medidas y un presupuesto de 4.500 millones de euros para incrementar hasta los 75.000 los nacidos al año en la región -cifra que ahora ronda los 56.000-.

La misiva remitida este lunes desde Puerta del Sol hacia Moncloa comienza lamentando que "Madrid y el resto de España tienen un grave problema demográfico que es urgente abordar": "La crisis sanitaria y económica ha hundido nuestra tasa de natalidad, que ya era una de las más bajas del planeta".

La presidenta madrileña, que ha presentado ya su ambicioso plan de natalidad, considera que de no remontar las actuales cifras de nacimientos "el futuro de España se verá comprometido económica y socialmente": "El empobrecimiento al que nos enfrentamos no es sólo material, también emocional y afectivo. En pocos años podemos tener la misma epidemia de soledad no deseada que ya padecen otras sociedades".

Es por eso que Isabel Díaz Ayuso solicita a Pedro Sánchez su "colaboración" para implementar las siguientes medidas (por cuanto son competencia del Gobierno de la nación): "Mejorar los beneficios fiscales a familias con hijos, reducir la cuota empresarial a la seguridad social a los trabajadores que se incorporen tras el permiso de maternidad o paternidad, simplificar los trámites a los que se enfrentan las familias adoptivas, facilitar el teletrabajo, flexibilizar la jornada laboral a padres con hijos pequeños o ampliar el permiso de maternidad de las familias monoparentales para poder acercarlo progresivamente al que disfrutan las familias con dos progenitores".

La presidenta popular también se hace eco de la exclusiva de EL ESPAÑOL, la que muestra que Madrid es la única región con la que Sánchez no ha pactado desde que fue investido presidente, para lanzar una pulla al Gobierno de España: "El pasado verano te hice entrega de una carpeta con 25 medidas importantes para los madrileños. A día de hoy no se ha tomado en consideración ninguna de esas peticiones. De hecho, la Comunidad de Madrid es la única autonomía que no ha visto atendida ninguna de sus propuestas en más de dos años de legislatura".

Los datos, que han sido extraídos del Ministerio de Política Territorial [consúltelos aquí en PDF], chocan con el esfuerzo del presidente en pactar hasta en 13 ocasiones con la Generalitat de Cataluña (primero, con la Administración de Quim Torra y después, con la de Pere Aragonès), 12 veces con el Gobierno de Canarias (PSOE), y otras 10 con el de las Islas Baleares (PSOE).

La presidenta madrileña se despide lamentando que "ni los fondos europeos ni la Agenda 2030 tienen en consideración presupuestos para la vida ni para la familia", y recuerda que "la maternidad y la natalidad son asuntos muy importantes como para que el Gobierno atienda estas propuestas", que "redundarán en beneficio de todos".

