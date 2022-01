Cuando Iglesias llamaba "drogadictos" a González y Aznar por su "presencia pública" tras el poder

Pablo Iglesias tiene en este momento una presencia mediática mayor que en su periodo como vicepresidente segundo del Gobierno. A sus colaboraciones periódicas en Gara, RAC1 o la Cadena SER se suma en los últimos días la promoción de su próximo proyecto, un podcast sobre política y medios de comunicación.

El relieve de sus palabras es mayor en la medida que la hoy vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha optado por un perfil bajo en lo que se refiere a la crisis en Ucrania, en la que Iglesias ha ejercido de portavoz de Unidas Podemos, o al menos ha alzado la voz sin que nadie desde sus filas le haya desautorizado, corregido o matizado.

Sí interpreta Iglesias que hay quien se siente molesto por su exposición, por que no haya desaparecido de la vida pública tras abandonar sus cargos -este lunes señaló al periodista de RNE Íñigo Alfonso-. Sin embargo, es el propio Iglesias, al menos el de 2015, el primero que afea "la necesidad de salir, de decir" a los ex de la política.

Aquí cuando Pablo Iglesias decía que los expresidentes (González y Aznar) deberían estar callados y que él NUNCA buscaría exposición pública cuando dejase la política. Los “periodistas críticos” no sé... pero los que cubrimos esa campaña nos acordamos https://t.co/HGtv0KrDkc pic.twitter.com/ByEH5lDc8z — Mariela Rubio (@marielarubio) January 24, 2022

Él lo hizo refiriéndose a Felipe González y José María Aznar, en una entrevista en Antena 3: "Usted ya ha sido presidente, lo tiene todo, está forrado de pasta. (...) La necesidad de salir, de decir aunque ponga en riesgo a su propio partido. Como drogadictos que necesitan esa presencia pública. No quiero tener nada que ver con eso, no me gusta".

"El problema es ser de Podemos"

El Iglesias de 2022 tiene otra opinión, expresada en un tuit este lunes: "Algunos periodistas dicen que, por haber sido vicepresidente, debería estar callado. No les he escuchado decir lo mismo de González, de Aznar, de José Bono, de José Manuel García-Margallo, de Carmen Calvo… El problema (...) es ser de Podemos".

En su podcast, a punto de lanzarse, Iglesias seguirá hablando de medios y de periodistas. Lo explicó en una reciente entrevista en la SER: "Hablaremos de política entendiendo que los medios de comunicación son actores políticos, que no son el mensajero inocente".

El exlíder de Podemos asume las "hostias" que se va a llevar pero dice tener callo y se agarra al refranero: "De perdidos al río".

