"Santiago Carrillo no era un demócrata": Pablo Iglesias y García-Margallo chocan por el comunismo

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo discutieron este lunes sobre el papel del comunismo y de la derecha para asentar las libertades en España o si figuras como Santiago Carrillo deben ser recordadas como demócratas. No lograron ponerse de acuerdo.

"José Manuel, una pregunta muy rápida: ¿tú dirías que Enrique Santiago o Yolanda Díaz no son demócratas, o que Santiago Carrillo no era demócrata? (...) ¿Tú dirías que yo no soy demócrata?", pregúntó Iglesias a García-Margallo en su habitual tertulia junto con la exvicepresidenta Carmen Calvo en la Cadena SER.

Y la primera reacción del exministro del PP no fue responder sobre Santiago, Díaz o Carrillo sino sobre el propio Iglesias: "Cuando tú dices por ejemplo que hay que controlar a los medios privados de información y que tiene que mandar sobre ellos el Gobierno, esa no es la libertad de prensa en la que yo creo".

🎥 VÍDEO | @PabloIglesias: "¿Tú dirías que yo no soy demócrata?"@MargalloJm: "Cuando dices que hay que controlar a los medios privados de información... Tú no eres un demócrata liberal. Carrillo tampoco era un demócrata, era un luchador contra la dictadura" #ElÁgoraDeHora25 pic.twitter.com/yHKq2nCWXl — Hora 25 (@hora25) November 22, 2021

"Honradamente -continuó García-Margallo-, tú no eres un demócrata liberal, tú estás en la democracia iliberal de izquierda. ¿Santiago Carrillo era un demócrata? Pues no era un demócrata. Era un luchador contra la dictadura pero para establecer otra dictadura que era la dictadura del proletariado".

El contraataque de Iglesias llegó recordando a su interlocutor los orígenes del partido en el que milita: "José Manuel, que el PP lo fundaron siete ministros de la dictadura. ¿Tú crees que alguien de un partido fundado por siete ministros franquistas puede dar o quitar carné de demócrata a los en este país pagaron con su libertad luchar por las libertades de las que hoy disfrutamos todos?"

Para Iglesias, "a Margallo le apura mucho tener que defender que la derecha se pueda alinear con una opción abiertamente antidemocrática como Vox y para poder justificar eso dice: 'Pues que tú estás tan en contra de la democracia como Vox porque eres un rojo'". "Ya, pero es que esto no cuela", defendió el exlíder de Podemos.

🎥 @PabloIglesias: "A Margallo le apura mucho tener que defender que la derecha se pueda alinear con una opción abiertamente antidemocrática como Vox. Y para poder justificar eso dice que tú estás tan en contra de la democracia como Vox porque eres un rojo" #ElÁgoraDeHora25 pic.twitter.com/7Xjm95m2za — Hora 25 (@hora25) November 22, 2021

"En este país -quiso recalcar Iglesias-, las organizaciones que han defendido la democracia son las que son, y la derecha en este país tiene muy poquitas credendiales democráticas porque defendió una dictadura de 40 años". "No toda la derecha", contestó García-Margallo, que apuntó que "en Múnich estaban todos los demócratas pero no los comunistas". "Una derecha -zanjó Iglesias- que cabía en tres Seat 600".

García-Margallo concluyó que "en los regímenes comunistas no hay derechos y libertades, ni pluripartidismo, ni economía individual" y por eso cree que Iglesias "está en otro modelo distinto" al de la democracia tal como la conocemos en España.

