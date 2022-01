Robles responde a Iglesias por Ucrania: "Tiene mucho tiempo libre y ninguna responsabilidad”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido esta mañana el papel de las Fuerzas Armadas en las misiones como la encomendada ahora en Ucrania, llevadas a cabo en escenarios internacionales en el marco de la OTAN, criticadas abiertamente por los principales socios del Gobierno. "Es algo que está desde muchísimos años, e insisto, tiene una única finalidad de disuasión y de estabilidad en la zona".

Cuestionada por las críticas de determinadas formaciones por enviar tropas españolas hasta el lugar, ha manifestado que "el ofrecimiento lo realiza España como socio de la OTAN y no difiere de nada que no se esté haciendo desde hace muchos años como consecuencia de la participación de España en esta organización".

Se refería concretamente a las palabras del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. El exdirigente de Podemos cargó contra las "mentiras" y el "fulgor militarista" de la ministra, y calificó de "tomadura de pelo" que se refiera al enfrentamiento de la OTAN con Rusia en Ucrania como "una guerra humanitaria": "¿Usted se cree que la gente es tonta y no sabe que la OTAN es una alianza militar para proteger los intereses de los Estados Unidos?".

Robles dice que respeta las críticas de Iglesias, pero las coloca en su actual contexto fuera ya de la vida política: "No tiene ninguna responsabilidad, tiene mucho tiempo libre. Yo tengo muchas responsabilidades, no tengo tiempo para sus opiniones. Como las de cualquier otro ciudadano, son absolutamente respetables. El compromiso de España y del Gobierno español con la paz es absolutamente inquebrantable. Nosotros estamos trabajando por la paz, no hablando solamente".

Aprobado en el Consejo de Ministros

Robles cree que a veces "hay un poco de desconocimiento de cuál es la participación" en estas operaciones. La ministra explicó cómo todas ellas están aprobadas "desde hace muchos años" por el Congreso de los Diputados. Cada nuevo curso político se renuevan por acuerdo del Consejo de Ministros.

"Son misiones permanentes -asegura Robles- que se llevan desarrollando desde hace muchísimo tiempo. Ahora lo importante es que en la situación de crisis que se está viviendo, la apuesta que hace España y el Gobierno de España es precisamente que haya una respuesta diplomática y una desescalada".

"El 21 de diciembre -recordó- se aprobaron y todas estas misiones que hay, tanto la de la fragata 'Blas de Lezo' como las que van a hacerse en unas semanas en Bulgaria, tienen la aprobación correspondiente del Consejo de Ministros".

Pruebas covid

Sobre la salida de la fragata 'Blas de Lezo', Robles explicó cómo la tripulación se está realizando pruebas de detección de la Covid-19 para comprobar que nadie ha contraído el virus antes de emprender la travesía. "Nosotros estamos por las misiones que tienen una finalidad de mantenimiento de paz. Creemos que en una situación de conflicto como la que hay, hay que desescalar y hay que apostar, como dijo el presidente del Gobierno, siempre por las vías diplomáticas".

Robles explicó además que el envío de los cazas Eurofighter del Ejército del Aire se realiza en el marco de una misión de patrullaje en la cual España participa desde hace mucho tiempo. "Es lo que se llama Policía Aérea del Báltico. están unos meses al año, creo que las conocen todos porque llevan muchos años realizándose", señaló, en declaraciones a los periodistas en la sede del INTA en el Arenosillo, en Moguer (Huelva).

"Igual que España lleva desde 2014 en Letonia", recordó, cuya misión visitó en Navidad. Allí hay destinados 350 efectivos que velan en la frontera. "Son las misiones permanentes de estabilidad y de disuasión y que tienen un objetivo esencial que es favorecer la paz".

650 soldados

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, España contará en solo unas semanas, tras la petición de la Alianza Atlántica, con no menos de 650 soldados en la zona fronteriza con Ucrania preparados para cualquier acontecimiento.

Los soldados de este contingente español forman parte de las fuerzas de la OTAN que pretenden disuadir la amenaza rusa sobre los países bálticos. España participa desde 2017 en esta operación que se diseñó con el objetivo de mantener una presencia permanente en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia como medida de disuasión y defensa.

El objetivo, según la OTAN, es "prevenir posibles conflictos, proteger a los aliados y preservar la paz y estabilidad más allá de las fronteras de la Alianza".

