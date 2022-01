Los sindicatos piden a Sanidad que los aspirantes con Covid o en cuarentena puedan hacer el MIR

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, reclama al Ministerio de Sanidad que ofrezca alternativas para que las personas contagiadas por Covid puedan examinarse de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE).

Desde CSIF, hemos enviado una carta al Ministerio de Sanidad en la que pedimos el aplazamiento de las pruebas (para el acceso en el año 2022 a plazas de FSE) para quienes no puedan presentarse a los exámenes del próximo 29 de enero por estar diagnosticados de Covid-19, tener síntomas o estar en periodo de cuarentena por contacto estrecho el día de las pruebas.

Las 28.721 personas admitidas en esta convocatoria para las categorías de Medicina, Enfermería, Biología, Farmacia, Psicología, Química y Física, aspirantes a una plaza de FSE en el Sistema Nacional de Salud (SNS), deben tener las mismas oportunidades para la realización de la prueba selectiva en el actual contexto de pandemia.

Tras la publicación por parte del Ministerio de las instrucciones Covid-19 para los exámenes, reiteramos que la equidad en el acceso a las pruebas debe ser compatible con la preservación de la salud y de la seguridad de los aspirantes.

Por último, recordamos que se trata de uno de los exámenes más importantes de la carrera profesional de estos colectivos y que requiere una gran preparación, ya que supondrá el inicio de su formación y andadura como especialistas en Ciencias de la Salud.

Más probabilidades

Este año será más fácil para los aspirantes conseguir una plaza MIR. En total, se presentarán 13.059 médicos aspirantes, lo que supone un descenso de 1.366 (9,4%) con respecto al examen del pasado año.

"Es el segundo año que desciende el número de aspirantes", reconoce Vicente Matas, autor del informe 'Aspirantes a residentes en 2022 y MIR desde 2017'. "No hay una razón específica que explique este descenso. Quizás por la pandemia o por el aumento de plazas".

De hecho, para la convocatoria de este año, el Ministerio de Sanidad incrementó un 2,5% las plazas para la titulación de Medicina, hasta las 8.188. Un número que es "insuficiente", advierte Matas. Y es que no hay plazas suficientes para los 13.059 médicos que se presentan a la prueba.

El informe explica que, del total de admitidos, una vez realizado el examen, algo más de 3.400 no podrán optar a plaza, bien por no superar la nota de corte (unos 2.300) o por no presentarse al examen.

