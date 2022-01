El MIR pierde aspirantes en 2022: se presentarán 1.366 médicos menos que en 2021

Recta final para el examen MIR de 2022. Quedan apenas nueve días para que los estudiantes de Medicina se enfrenten a la prueba por la que accederán después a la formación de la especialidad que elijan. En total, se presentarán 13.059 médicos aspirantes, lo que supone un descenso de 1.366 (9,4%) con respecto al examen del pasado año.

"Es el segundo año que desciende el número de aspirantes", reconoce Vicente Matas, autor del informe 'Aspirantes a residentes en 2022 y MIR desde 2017'. "No hay una razón específica que explique este descenso. Quizás por la pandemia o por el aumento de plazas".

De hecho, para la convocatoria de este año, el Ministerio de Sanidad incrementó un 2,5% las plazas para la titulación de Medicina, hasta las 8.188. Un número que es "insuficiente", advierte Matas. Y es que no hay plazas suficientes para los 13.059 médicos que se presentan a la prueba.

El informe explica que, del total de admitidos, una vez realizado el examen, algo más de 3.400 no podrán optar a plaza, bien por no superar la nota de corte (unos 2.300) o por no presentarse al examen.

Otra razón que expone el estudio es la pandemia. De hecho, el Ministerio no ha facilitado una fecha alternativa para examinarse a los aspirantes que en ese momento se hayan infectado de la Covid-19. Una situación que ya se dio en la prueba del pasado año.

¿De dónde proceden los aspirantes?

Del total de aspirantes que harán el examen MIR, 9.667 (67%) proceden de España. Después, el país que más solicitantes y admitidos tiene es Colombia con 676 solicitudes admitidas (el 4,69% del total); seguida de Ecuador, con 413 solicitudes admitidas (el 2,86% del total); y Venezuela con 324 (el 2,25% del total).

Por su parte, de Bolivia hay 279 aspirantes; de Perú, 277; de Italia, 266; de Cuba, 148 (el 1,03% del total); y de República Dominicana, 145. Unas cifras que ponen de manifiesto que el sistema MIR de España es muy valorado en el mundo, ya que vienen a formarse en esta convocatoria médicos de 88 países distintos.

Distribución de solicitantes MIR en convocatoria 2021-2022 por países.

Pero no solo los médicos se darán cita el próximo 29 de enero. También lo harán los enfermeros, biólogos, farmacéuticos, químicos, físicos y psicólogos. Junto con las de Medicina, el Ministerio de Sanidad ha convocado un total de 10.634 plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE).

De las titulaciones distintas a Medicina, se han presentado 15.956 solicitudes. Después de los médicos, se sitúan los enfermeros, con 7.915 aspirantes; de la titulación de Psicología hay 4.435; de Farmacia, 1.711; de Biología, 1.107; de Física, 245; y de Química, 241 aspirantes.

¿Cómo será el examen?

El pasado mes de septiembre, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, comunicó al Foro de las Profesiones (órgano en el que se enmarcan los diferentes colectivos profesionales sanitarios) la fecha del examen MIR y la ampliación del número de preguntas respecto a años anteriores.

De esta forma, el número de preguntas pasará de las 175 a 200 (más diez de reserva). Un incremento que lleva consigo también un aumento del tiempo de examen, que pasará de durar 4 horas a 4 horas y media.

Sigue los temas que te interesan