Álvarez de Toledo a Pablo Casado: "No me imagino a Aznar quejándose de grandes figuras en el PP"

Cayetana Álvarez de Toledo cree en los liderazgos dentro de los partidos y discrepa de Pablo Casado, que este domingo en Granada, en el cierre del cierre del Congreso del PP de Andalucía, sostuvo que en el PP "no caben los solistas" ni los "personalismos" porque no es "la hoguera de las vanidades" ni un "talent show".

Para la diputada, entrevistada este lunes en RNE, el presidente del PP "está llamando personalismo a la personalidad y divismo al liderazgo". Dice no sentirse aludida "explícita o directamente" por estas afirmaciones, que se leyeron también como un aviso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Un líder es un solista. No me imagino a Reagan, a Thatcher, Churchill o Adenauer quejándose de que hay grandes figuras en sus partidos o grupos parlamentarios. Tampoco a José María Aznar ni a Felipe González. La personalidad y el perfil propio no son incompatibles con trabajar en equipo ni con sacar adelante un proyecto ni mucho menos con ganar elecciones", ha defendido Álvarez de Toledo.

"Hacen falta solistas"

A juicio de la diputada, a la que se está viendo y escuchando estos días con motivo de la publicación de su último libro, 'Políticamente indeseable', Casado cae en una "trampa de la izquierda" que es confundir "libertad" con "megalomanía".

"Nadie habla de volar solo -ha continuado Álvarez de Toledo-, no es verdad. Los liderazgos son imprescindibles, hacen falta solistas como en la ópera. La política la hacen grandes hombres y mujeres -con equipos detrás, no son caudillos-, pero se está produciendo una grave confusión".

Preguntada por su previsible salida de las listas del PP en las próximas elecciones generales, dice ser consciente de que "en España esa decisión no depende del diputado potencial sino de las cúpulas" y ha respondido leyendo un extracto de su libro en el que califica tal decisión como "la más simple y vulgar".

Ayuso

Por último, ha recordado que 'Políticamente indeseable', que escribió "desde el desencanto", tiene más de 500 páginas en las que, además de aquellas por las que se le está "criticando" incluso desde Génova también hay otras en las que llama a los diputados a "recuperar su voz y libertad" como, asegura, hace ella.

A esa misma hora era entrevistada en TVE Díaz Ayuso, que se ha referido a las informaciones que apuntan a que ella y Álvarez de Toledo tendrían un plan para desestabilizar a Casado. "¿A dónde voy yo con ella? ¿Cuál es el plan? Yo ya tengo bastante con esto y con gobernar la Comunidad de Madrid", ha zanjado.

Sobre las críticas de Álvarez de Toledo en su libro a varios dirigentes de Génova, Ayuso se ha mostrado tajante: "Es un problema que se ha creado entre una diputada y la dirección nacional y yo ahí poco puedo opinar. Yo ahí no pinto nada".

