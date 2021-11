Ayuso le dice a Juanma Moreno que "vuele libre" en medio de la polémica por las injerencias de Egea

Ha sido tanto o más ovacionada que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. La llegada de Isabel Díaz Ayuso al congreso regional del PP-A dejaba patente que es una de las dirigentes populares más queridas. Su participación posterior en la mesa de presidentes autonómicos ha sido, igualmente, muy aplaudida por su estilo directo.

Fiel a ese estilo, le ha dado a Juanma Moreno "un consejo: los presidentes autonómicos tenemos la potestad de convocar las elecciones". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha continuado recomendándole a Moreno "que vueles libre, que tomes tus propias decisiones", recomendándole, por tanto, que no permita que haya imposiciones desde Génova para adelantar los comicios autonómicos.

"Ya has dejado claro que antepones el interés de los andaluces al tuyo". Así que, "cuando las convoques, los andaluces sabrán que lo has hecho por el bien de todos". Además, "estos días" -ha apostillado Isabel Díaz Ayuso- "estoy escuchando que te vas a desgastar, y solo se desgasta quien se comporta como una marioneta, quien no les valiente y quien no tiene las ideas claras ni un rumbo fijo".

Ayuso le ha dicho a Juanma Moreno que, además, "tú has hecho historia" al demostrar "una alternativa real al socialismo" y a una sociedad, la andaluza, "que siempre lideraba los peores ránkins".

La dirigente popular ha iniciado su intervención advirtiendo que "Andalucía va a superar a Madrid y cuando eso ocurra, me alegrará profundamente porque Andalucía y Madrid son España". Y a los andaluces, les ha dicho, como dijo en el Congreso regional del PP de Castilla-La Mancha, que "del socialismo se sale, pero aquí (en Andalucía) tenéis además la oportunidad de dejarlo en el baúl de los recuerdos".

A su juicio, el PSOE es "una escuela de dependencia", y los andaluces lo que quieren "es ser libres, que a los ciudadanos y a las ciudadanas no nos dividan, que no nos enfrenten" porque lo que quieren es "colectivizarnos a las mujeres también".

La dirigente madrileña ha alabado a Andalucía "por su patrimonio, su cultura, su campo... y está alcanzando a Madrid, y para mí es un orgullo" porque, considera, que en Andalucía está primando "la cultura de la construcción, y no de la revisión".

"Nadie al volante"

El discurso de Ayuso se ha centrado, a continuación, en criticar al Gobierno de Pedro Sánchez. "El socialismo reparte miseria y probreza para repartir dependencia", mientras que ha resaltado que en las autonomías gobernadas por el Partido Popular "se están viendo los resultados ahora, cuando las cosas están tan difíciles en España, en estas tierras estamos dando el paso para que el PP llegue a la Moncloa".

Porque, a su juicio, en la Moncloa "no hay nadie al volante, con un presidente al que lo único que le interesa es el poder". Pero "el problema" es que "quienes están a su lado sí tienen una hoja de ruta: destruir España, y lo tienen muy claro, borrar el pasado de España".

La presidenta madrileña ha enumerado entonces que van "contra el consumo, contra la vida, contra la familia, contra Madrid, por ser la capital, contra la monarquía, el 78, y la Transición. Y ni sacar a Franco a paseo va a tapar las barbaridades que está haciendo este Gobierno", que es ir también "contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", mientras que Pedro Sánchez "lo que hace es ir de comunión en comunión en Falcon".

Isabel Díaz Ayuso ha sido una de los cinco dirigentes autonómicos del PP que ha tomado la palabra para valorar su gestión y valorar la situación de Andalucía. Han participado Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León); Juan Vivas, por Ceuta; Alberto Núñez Feijóo (Galicia); Fernando López Miras (Murcia), y Juanma Moreno, de Andalucía, quien moderó la mesa y la culminó aseverando que los presidentes autonómicos y sus valores y gestión son "el eje" para que el PP llegue a la Moncloa.

