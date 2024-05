La 'regeneración democrática' de Sánchez se cuela en las protestas en Andalucía por el 1-M

La reducción de las jornadas y la mejora de los salarios han protagonizado en Andalucía las reivindicaciones del 1 de mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras. Pero también el plan de regeneración democrática que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere aplicar para enfrentarse a la "máquina del fango" tras cinco días de reflexión.

Los sindicatos han aprovechado esta jornada de movilización en las calles para avivar el debate como uno de los lemas centrales de la manifestación del Primero de Mayo de este año. A la reivindicación original 'Por el pleno empleo: menos jornada, mejores salarios' han pedido a la ciudadanía sume también efectivos y esfuerzos para exigir "una agenda de regeneración democrática".

Al concentración central andaluza celebrada en Córdoba han acudido el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, y su homóloga en CCOO-A, Nuria López. También el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas.

Los tres han tenido palabras para la defensa de esa "regeneración democrática" y, a modo de alegato contra "la manipulación". En concreto, el socialistas ha apelado directamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para exigirle que frene "la propaganda, de datos falsos y de manipulación en Canal Sur".

Desde CCOO, Nuria López ha reclamado "una agenda reformista, una agenda de regeneración democrática". Ha puesto como ejemplo que no es posible que a un trabajador que se le despide su juicio se marque para 2028 porque "la judicatura no funcione en este país adecuadamente y no tengamos un derecho a la justicia".

Para ello, ve preciso que "se ensanchen los caminos de la democracia y que haya una agenda regeneradora", pero también "una agenda laboral, económica y social potente".

Por su parte, Óskar Martín se ha referido a la misma cuestión. "En la política no vale todo y debe hacer una reflexión de regeneración democrática". No obstante, sin nombrarlos, el sindicalista se ha referido a "determinados partidos del arco parlamentario andaluz y estatal" porque "la democracia se debe cuidar y mimar".