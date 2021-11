El PP acusa a Álvarez de Toledo de "desprender odio", le llama "personaje" y la reta a dejar el escaño

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, ha acusado a la que que fuera portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, de "desprender odio" contra sus compañeros de partido para vender su libro y le ha advertido de que algunas de sus declaraciones son "querellables".

Beltrán se ha preguntado "cómo sigue Álvarez de Toledo sentada en su escaño" si tan "quejosa" está la diputada con el PP y sus compañeros, entre ellos con el número dos del PP, Teodoro García Egea, al que acusó de "practicar mobbing, bullying y el acoso impúdico a través de sus alfiles y los medios".

En una entrevista en Telemadrid y sobre las palabras de Álvarez de Toledo en las que acusó al PP de filtrar "material incriminatorio" contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Beltrán ha señalado que no van a consentir que "se ponga en duda" a la dirección del partido y que es "querellable".

"Personaje"

Con todo, Beltrán ha lamentado que "el personaje se haya tragado a la persona" por hacer declaraciones "criticando y denigrando" a compañeros de partido y ha apuntado que "no todo vale" en política. "Me parece vil", ha apostillado.

En este punto, Beltrán ha recordado la "magnifica relación" y "estrecha colaboración" con Álvarez de Toledo "luchando a favor del consitucionalismo", por lo que ha trasladado su "decepción" por Álvarez de Toledo al tiempo que ha asegurado que no da "credibilidad" a las acusaciones de la exportavoz parlamentaria.

Pablo Montesinos

Estas declaraciones de Ana Beltrán llegan un día después de que el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, sugiera, a título personal y no como portavoz del partido, que Cayetana Álvarez de Toledo diera "un paso atrás" si discrepa del partido.

"Si tú no estás contento, no estás de acuerdo con el devenir de tu formación política (...); si yo perdiera la ilusión, las ganas o no me sintiera contento en el proyecto, pues daría las gracias por haberme permitido estar en este lugar y representar a mi tierra, Málaga", dijo este jueves en TVE.

Ante esto, la respuesta de Álvarez de Toledo fue tajante. "Sobre que yo deje mi escaño, una sola observación basada en el refranero: de ilusión también se vive", apuntó, negando que vaya a entregar su acta de diputada.

Material contra Ayuso

La que fuera portavoz del Grupo Popular en el Congreso acusó la seman pasada al PP de filtrar "material incriminatorio" contra Isabel Díaz Ayuso y preguntó en qué beneficia al PP "cargar" contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Álvarez de Toledo llegó a apuntar que los intentos de la dirección del PP por evitar que Ayuso dirija el PP de Madrid es una "confesión de debilidad" de Génova. Por eso, cree que "intentar destruir" a Ayuso es un "suicidio" para el PP.

La diputada del PP por Barcelona criticó, además, el papel que ejerce el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y le considera el "arquetipo" del sistema de partidos que da "fortaleza a la cúpula".

Sin sanción

Tras acusar en su libro Teodoro García Egea de "hacer bullying" y "ejercer un mando testosterónico que perjudica a Casado", la dirección del PP ha optado por el silencio -roto hasta ahora por Ana Beltrán- y no le abrirá expediente ni le impondrá medida alguna.

Sí le abrirá un procedimiento interno por romper la disciplina de voto en la renovación del Tribunal Constitucional. Se estima que le impongan una multa de 700 euros.

