Pablo Montesinos sugiere que Cayetana Álvarez de Toledo debería dar "un paso atrás"

Pablo Montesinos, ha sugerido este jueves que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo debería dar "un paso atrás" si discrepa de la línea del partido. Al menos es lo que él haría, ha querido aclarar, anteponiendo que no habla en nombre de Génova sino que se trata de su "percepción personal".

"Si tú no estás contento, no estás de acuerdo con el devenir de tu formación política (...); si yo perdiera la ilusión, las ganas o no me sintiera contento en el proyecto, pues daría las gracias por haberme permitido estar en este lugar y representar a mi tierra, Málaga", ha respondido en TVE preguntado por Álvarez de Toledo.

Montesinos ha señalado que él entró en política hace más de dos años porque cree que Pablo Casado debe ser presidente del Gobierno y que Pedro Sánchez es el "peor"que ha tenido España y conviene "abrir una nueva etapa".

Pablo Montesinos (PP), sobre Cayetana Álvarez de Toledo: "No voy a hablar por los demás. Yo le diría mi percepción personal"https://t.co/W2XU5eYbgg#LHPabloMontesinos pic.twitter.com/o5Pyyhr8iU — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 18, 2021

No deja su escaño

Preguntado por si habrá sanción a Álvarez de Toledo por romper la disciplina de voto en el Congreso, Montesinos ha señalado que el Grupo Popular ya ha explicado que actuarán como con cualquier diputado: "Cuando no se cumple la disciplina de voto los órganos internos hacen su trabajo".

Álvarez de Toledo ya dijo este miércoles que no tiene intención de abandonar su acta en el Congreso y que asumirá las consecuencias del procedimiento abierto por haber votado en blanco y romper la disciplina en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Montesinos, que ha dicho que no sabe si leerá o no el libro de la exportavoz del Grupo Popular porque tienes "muchas cosas" que leer pendientes, ha intentado no hablar más de este asunto asegurando que el PP tiene que estar "centrado en las preocupaciones reales de los españoles".

