Pablo Casado responde a Isabel Díaz Ayuso: "En el PP no caben los solistas, esto no es un 'talent show'" EFE

"Aquí (en este partido) no caben los solistas. Los personalismos no caben en el PP", porque "el PP no es una hoguera de las vanidades. Esto no es un 'talent show'". Así ha respondido Pablo Casado a Isabel Díaz Ayuso, por reciente, y de paso, también a Cayetana Álvarez de Toledo.

Cuando parecía que la intervención de Juanma Moreno de ayer, haciendo un llamamiento a la cordura a su propio partido, para que mantuviera unido y que se dejara de "enredos que no interesan a nadie" iba a zanjar la polémica entre Ayuso y Génova, el presidente del PP, Pablo Casado, ha respondido también. Y de qué manera, al paso de la presidenta de la Comunidad de Madrid a su paso por el Congreso del PP-A.

"Esto" -dijo Casado refiriéndose a la labor del Partido Popular- "requiere unidad y dedicarnos a lo nuestro, que es arreglarle la vida a las personas".

Sigue los temas que te interesan