Espinosa de los Monteros: "El Gobierno aprovechó la pandemia para establecer un Estado casi totalitario"

El vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha vuelto a cargar este viernes contra el Gobierno tras la sentencia del Tribunal Constitucional, que avala el recurso del partido de extrema derecha y señala que el confinamiento decretado por el Gobierno durante la primera ola de la pandemia fue inconstitucional.

Espinosa de los Monteros considera que "el Gobierno debe dimitir" porque "ha tenido secuestrados a sus ciudadanos durante muchos meses, se ha estado extralimitando y pisoteando la Constitución". Sin embargo, el vicesecretario también ha criticado el TC por una "decisión lenta", "que llega tarde" y "hace que sea muy difícil reparar los daños".

"El Gobierno no limitó derechos, los suspendió. Y para eso habría que haber decretado el estado de excepción", ha destacado. "El Gobierno ha aprovechado la pandemia para establecer un estado casi totalitario y ahora está atacando al TC. Y lo que nosotros preguntamos es ¿cómo es posible que no haya dimitido aún?", pregunta.

Sobre la situación actual de la pandemia, Espinosa de los Monteros pidió "no ser alarmistas", porque considera que, "pese a los números de contagio, la situación hospitalaria no es ni parecida a la que vivimos hace un año".

Preguntado por la decisión de la Unión Europea de lanzar expedientes sancionadores a Hungría y a Polonia por sus leyes anti-LGTBI, Espinosa de los Monteros ha considerado que "no es verdad que en Hungría no haya libertad de expresión".

El vicesecretario de relaciones de Vox ha considerado "normal" la ley decretada por el país que no permite que se hable de contenidos de diversidad sexual y de género en los centros educativos ni en los medios de comunicación. "Los padres tienen que elegir la educación de sus hijos y me parece bien que no se permita que los colectivos subvencionados LGTBI vayan a adoctrinar a sus hijos a las escuelas", ha dicho.

Sigue los temas que te interesan