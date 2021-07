Casado exige "reforzar la independencia judicial para reformar el CGPJ" tras la sentencia del TC

E. L. C.

Para Pablo Casado, líder del Partido Popular (PP), la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que considera inconstitucional el confinamiento general de la población durante el estado de alarma demuestra que la actuación del Gobierno fue "un atropello".

En su opinión, el dictamen del Constitucional pone de manifiesto que es mejorable "la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial". Por eso ha anunciado que el PP "no va a reformar el CGPJ si desde las filas del PSOE no aceptan un reforzamiento de la independencia judicial".

En opinión de Pablo Casado "el Tribunal Constitucional ha dejado muy claro que el Gobierno desbordó el marco legal para confinarnos". Por eso el lídero popular reivindica que desde las filas de su partido "se dijo que había que hacer una ley de pandemias y que había que recurrir al estado de excepción".

"La apelación que hacemos ahora es por qué no hay una ley de pandemias cuando estamos sufriendo una quinta ola. Porque probablemente Sánchez quiere seguir gobernando a base de decreto y no respetar las libertades públicas", ha señalado en los micrófonos de Es la mañana de Federico Jiménez Losantos.

Aunque Casado aboga por crear una ley de pandemias, reconoce que cuando estalló la crisis de la Covid-19 apoyó el estado de alarma "por la alta incidencia hospitalaria registrada en aquel momento" porque en febrero y marzo mejor usar este recurso.

Renovaremos el CGPJ cuando Sánchez acepte reforzar la independencia judicial como exigen la Constitución y la UE, y pedimos como única condición desde hace 3 años.



El que bloquea es su Gobierno que ataca al Supremo por los indultos y presiona al Constitucional por la alarma. pic.twitter.com/dDvhVbV31y — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) July 16, 2021

Sin embargo, ha recordado que cuando hubo que renovar el estado de alarma "yo salí al estrado frente al ministro Illa a defender la ley de pandemias. Y como no salió adelante ninguna Ley Orgánica, a partir de ese momento rechazamos todas las prórrogas. Le dije: 'Esto es un estado de excepción encubierto. Le damos 15 días para legislar contra esta pandemia'. Y por eso rechazamos las prórrogas a partir de entonces".

El presidente del PP considera que "Sánchez prefiere ocuparse de lo que le da réditos". Y ha sido espcialmente duro al valorar la gestión de la crisis sanitaria: "Es el Gobierno que peor ha gestionado la pandemia según la Universidad de Oxford. No ha habido ningún país de Europa con mayor incidencia de muertes por habitantes", sostiene.

Vox y Cataluña

Casado también se ha referido a los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes. El líder del PP considera que la medida de gracia "no era el pago para acabar la legislatura, era el pago por la investidura".

Además, ha explicado que cinco compañeros del PP catalán han presentado un recurso por las agresiones que han sufrido por parte de los separatistas catalanes. "Entraron en el garaje particular de Alejandro Fernández (presidente del PP catalán), le pincharon las ruedas y le pintaron el coche", ha denunciado.

Casado defiende "que hay una alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez "en la que no puede haber una expropiación de bienes como se plantea en la ley de seguridad, donde no se lleven a cabo presiones al Tribunal Constitucional, etc".

En cuanto a la relación del PP con Vox, Pablo Casado ha contado en esRadio que ha escuchado "a Abascal decir cómo hacer una alternativa ganadora frente al PSOE". Sin embargo, el líder popular considera que "la fragmentación del espacio electoral da más opciones a Sánchez". Y aunque admite haber coincidido con Vox "en temas de unidad nacional, lucha contra la dictadura castrista o en cuestiones de política sanitaria... Nosotros lo que tenemos que hacer es ganar a Sánchez".

"No hay que insultar, hay que ganar al Gobierno. En Andalucía estamos cerca de la mayoría absoluta. En Madrid y en Galicia al PP le ocurre lo mismo", sacaba pecho Casado. Y a continuación aprovechaba para criticar que el país "se encuentra en la ruina económica, con el 20% de los hogares de clase media que no llega a fin de mes, con personas a las que se está desahuciando, con abuelos que tienen que compartir su pensión con sus nietos..."

"Yo no quiero vender ningún triunfalismo ni ninguna arrogancia, queda mucho camino por delante. Pero si llego a la presidencia del Gobierno voy a ser audaz y voy a coger el toro por los cuernos", ha prometido el líder del PP.

Pablo Casado ha reconocido en la entrevista que tiene un objetivo en común con Santiago Abascal: "Que este Gobierno dure lo menos posible".

