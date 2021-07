Edmundo Bal: "No va a haber anticipación de elecciones en Andalucía"

E. L. C.

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz nacional del partido, Edmundo Bal, asegura que "no va a haber anticipación de elecciones en Andalucía" y que por tanto, en su partido no se plantean celebrar primarias para elegir un nuevo candidato que sustituya a Juan Marín, actual vicepresidente de la Junta de Andalucía.

"Es muy pronto para decir si habrá o no habrá primarias en Andalucía. No hay elecciones en el horizonte y las dos formaciones que conforman la Junta ya han puesto de manifiesto que quieren agotar la legislatura. Por lo tanto, no va a haber anticipación de elecciones" en esa comunidad autónoma, ha asegurado el portavoz nacional de la formación naranja en una entrevista concedida a Canal Sur Radio.

Edmundo Bal también se ha referido a la Convención que celebra Ciudadanos este fin de semana, un acto que "estaba previsto hace un año, pero la pandemia trastocó todo el calendario". Se trata de un encuentro que "tiene un contenido eminentemente político y que lo que pretende es reafirmar el ideario liberal que siempre ha tenido este partido. El objetivo es explicarle a la ciudadanía qué es el liberalismo en el siglo XXI. Y este es un espacio que en España sólo ocupamos nosotros, porque somos un partido que atiende las necesidades económicas con la cabeza y las necesidades sociales con el corazón".

En este sentido, el portavoz nacional de Cs se ha referido a la ley de eutanasia, en la que apoyaron al Gobierno para que saliera adelante. Pero ha recordado que también se han opuesto a iniciativas legislativas gubernamentales y que el hecho de ser una formación de centro les lleva a "apoyar iniciativas del PP y del PSOE".

Sobre la Convención de este fin de semana ha apuntado que no cree que "Albert Rivera participe en ninguna convención política porque se ha retirado y ya lo dijo él: 'Yo no quiero ser un jarrón chino'. Él quería desarrollar su vida profesional como abogado y lo está haciendo de una forma brillante. Y a un abogado significarse políticamente no le viene bien", ha apuntalado.

Respecto a la situación en Granada, donde la ruptura entre PP y Cs dio la Alcaldía al PSOE ha señalado que "la cosa se explica fácilmente. El PP se levantó de la Junta de Gobierno local el 8 de junio y ahí lo que se ha vivido es la irracionalidad que desde los despachos de Génova en algunas ocasiones se ha trasladado a los Ayuntamientos. Se trata de un ajuste de cuentas".

Para Edmundo Bal "ser de Ciudadanos no es fácil, porque te atacan de todos lados. Pero fíjate, nadie nos dice que gobernemos mal ni que gestionemos mal", se defendía en los micrófonos de Canal Sur Radio.

