Ayuso mantiene el 90% del voto del PP, suma el 48% del de Cs y el 19,5% del de Vox por el 'efecto' Iglesias

Isabel Díaz Ayuso ganarías las elecciones a la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo con un 36,2% de los votos y 51 escaños. Lo haría gracias a que mantiene el 90% del voto al PP en las autonómicas de 2019, y a que sumaría el 48% del electorado de Ciudadanos y el 19,5% del de Vox.

Así se desprende de la encuesta confeccionada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que señala a Ayuso como la principal beneficiada de la transferencia de voto con respecto a los últimos comicios madrileños.

Todo ello puede explicarse a partir del efecto Iglesias. Y es que la irrupción del dirigente de Unidas Podemos en la política de la región, pese al impacto mediático, ha tenido un efecto bumerán: ha logrado aglutinar el voto del centro-derecha en la dirigente popular y ha consumado la división de la izquierda.

No en vano, el 5,7% de quienes votaron al PSOE en las autonómicas de 2019 votarían ahora al todavía vicepresidente segundo del Gobierno. Aunque la mayor transferencia de voto dentro de la izquierda se produce desde Más Madrid hacia Unidas Podemos: el 23%.

El partido liderado por Mónica García sólo lograría retener al 51,4% de sus votantes de hace dos años. Una sangría que tendría como principal beneficiado a Iglesias, así como a Gabilondo (5,8%) y Aguado (5,7%) en menor medida.

Fidelidad del centro-derecha

La encuesta demuestra cómo la fidelidad de voto es mayor en los partidos de centro-derecha que en la izquierda. Y es que el 90,3% de los votantes del PP en 2019 repetirán su papeleta, así como el 80,2% de Vox.

Entre estos dos partidos el trasvase más significativo es el que se produce desde Vox hacia el partido popular (19,5%). Sólo el 3,2% del antiguo electorado de Ayuso votaría ahora a Rocío Monasterio.

El sondeo también viene a confirmar la sangría en Ciudadanos. El partido liderado por Ignacio Aguado sólo lograría retener al 23,9% de sus electores de 2019. Estos emigrarían al Partido Popular (47,9%) y a Vox (10,4%) principalmente.

A la vista de los resultados, Ayuso sería la única posible ganadora, aunque necesitaría del apoyo de Vox (17) y de Ciudadanos (7) para volver a gobernar. Los tres partidos del centro-derecha sumarían 75 escaños, superando holgadamente la mayoría absoluta, que estas elecciones se ubica en 69 (de un total de 136). El Parlamento regional tendrá cuatro diputados más que en la anterior legislatura por el incremento de la población.

Ficha técnica

Se han completado 1.200 encuestas CAWI en la Comunidad de Madrid, proporcionales a los censos municipales, gestionadas a través de la plataforma Gandia Integra (c), entre el 15 y el 16 de marzo. La muestra esta ponderada por sexo, edad, situación laboral y nivel de estudios, y reponderando por recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de abril19, y generales de nov19. Al tratarse de muestreo no probabilístico no hay error muestral, sino convergencia por interacción, que es del 98% (Error=2%). Sociométrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.