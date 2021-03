Iglesias y Aguado, los candidatos peor valorados por los madrileños: sólo aprueba Ayuso

Pablo Iglesias e Ignacio Aguado son los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid peor valorados. Así se desprende del sondeo realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que coloca al líder de Unidas Podemos con un 2,2 de valoración media.

En este sentido, resulta paradigmático cómo Iglesias sólo obtiene el aprobado de sus votantes (7,2), pues ni los electores de Más Madrid (4,7) ni los socialistas (3,4) tienen en alta estima al todavía vicepresidente segundo del Gobierno.

Por su parte, Aguado es el penúltimo entre los candidatos, con un 2,9 de calificación en su popularidad. Y, como en el caso de Iglesias, tan sólo aprueba entre sus electores, que lo valoran con un 6,3. Llama también la atención cómo entre los populares goza, incluso, de peor consideración (2,8) que entre los socialistas (3,4).

Isabel Díaz Ayuso es la única candidata que logra un aprobado, aunque sea raspado (5,1). Esto es así porque la líder del Partido Popular en la Comunidad de Madrid aglutina la simpatía de los votantes del PP (9,3), Vox (8,9) y Ciudadanos (6,4).

El apoyo entre los electores de centro-derecha contrarresta el fuerte rechazo que Ayuso genera entre la izquierda. Así las cosas, los simpatizantes del PSOE la califican con un 2,2, los de Más Madrid con un 1,2 y los de Podemos con un 1,0.

Las notas del resto de líderes, todos suspendidos, oscilan entre el 3,8 de Ángel Gabilondo (PSOE) y Mónica García (Más Madrid) y el 3,5 que recibe Rocío Monasterio (Vox).

Observado el ranking que arroja la encuesta puede concluirse que Pablo Iglesias no ha conseguido el efecto deseado cuando anunció su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ni los madrileños ni las encuestas lo respaldan.

Ayuso, presidenta

Su irrupción en la campaña por hacerse con la región sólo ha conseguido hundir a Ángel Gabilondo y disparar a Ayuso, que conseguiría una holgada mayoría absoluta de la mano de Vox y Ciudadanos.

La encuesta también evidencia que Isabel Díaz Ayuso es la presidenta idónea para el 37,2% de los madrileños, muy por encima de su inmediato perseguidor en las encuestas, Ángel Gabilondo, que es el preferido por el 15%.

Y es que no sólo los votantes del Partido Popular preferirían a su líder como presidenta (el 78,4%); también los de Vox (64,9%) y los de Ciudadanos (44%).

Tan sólo el 11% de los encuestados abogan por una Asamblea presidida por Pablo Iglesias. Un porcentaje que se reduce al 8% en el caso de los simpatizantes de Mónica García. Rocío Monasterio e Ignacio Aguado completan el podio con un 5,3% y 4,2%, respectivamente.

Ficha técnica

Se han completado 1.200 encuestas CAWI en la Comunidad de Madrid, proporcionales a los censos municipales, gestionadas a través de la plataforma Gandia Integra (c), entre el 15 y el 16 de marzo. La muestra esta ponderada por sexo, edad, situación laboral y nivel de estudios, y reponderando por recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de abril19, y generales de nov19. Al tratarse de muestreo no probabilístico no hay error muestral, sino convergencia por interacción, que es del 98% (Error=2%). Sociométrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.