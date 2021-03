La irrupción de Iglesias hunde a Gabilondo y deja a Ayuso como única posible ganadora en Madrid

La irrupción de Pablo Iglesias en la campaña para presidir la Comunidad de Madrid ha cambiado el devenir de los comicios que se celebran el próximo 4 de mayo. Probablemente, eso sí, no del modo que el líder de Unidas Podemos esperaba cuando renunció a su cargo como vicepresidente segundo del Gobierno.

Y es que la principal beneficiada de esta maniobra es Isabel Díaz Ayuso, que lograría alcanzar los 51 escaños. El Partido Popular, eso sí, necesitaría del apoyo de Vox (17) y Ciudadanos (7) para volver a hacerse con la presidencia de la Asamblea.

El panorama actual, con la izquierda dividida, dejaría por tanto a Ayuso como única posible ganadora. Así se desprende de la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, la primera que recoge propiamente el efecto Iglesias.

Para comprobar la incidencia real de ese efecto, conviene comparar lo que decía la media de encuestas publicadas desde la disolución de la Asamblea hasta que Iglesias presentó su candidatura. Pues bien, hasta el paso dado por el líder de Unidas Podemos, los sondeos daban a Gabilondo 39 escaños; hoy tendría 9 menos: 30.

El otro gran cambio se produce en Podemos. Las encuestas le otorgaban 6 diputados y ahora habría subido 9, hasta llegar a los 15. Pero el resto del tablero quedaría prácticamente como estaba: Ayuso, que ya estaba en cabeza, sumaría un escaño más (de 50 a 51), Cs incrementaría también su presencia en uno (de 6 a 7) y Más Madrid sólo caería uno (de 17 a 16).

Posibles pactos

Los acontecimientos políticos de los últimos días se han sucedido a un ritmo de infarto. Todo comenzó con la doble moción de censura de PSOE y Ciudadanos presentada en Murcia, que provocó un terremoto que se ha sentido especialmente en Madrid.

Ayuso, por temor a una moción de censura que terminó llegando, disolvió la Asamblea para llamar a los madrileños a las urnas. Al conocer la noticia, Pablo Iglesias decidió abandonar la Vicepresidencia para postularse como candidato de Unidas Podemos a la Comunidad Madrid.

Tras presentar su candidatura, ofreció a su excompañero de partido, Íñigo Errejón, sumar fuerzas. Pero fue en balde. La negativa de Más Madrid a concurrir en una lista conjunta significa que la izquierda y el centro-derecha estarán escindidos en tres partidos respectivamente. Y en esta tesitura, habría un claro ganador.

Los tres partidos del centro-derecha sumarían 75 escaños, superando holgadamente la mayoría absoluta, que estas elecciones se ubica en 69 (de un total de 136). El Parlamento regional tendrá cuatro diputados más que en la anterior legislatura por el incremento de la población.

Por su lado, PSOE, Podemos y Más Madrid sumarían tan sólo 61 diputados. Esto haría imposible cualquier esfuerzo de la izquierda por alcanzar el poder, ni siquiera contando con un hipotético apoyo de Ciudadanos (68).

Ciudadanos

Precisamente Ciudadanos seria el gran perjudicado por la celebración de nuevas elecciones, aunque no se vea afectado propiamente por la candidatura de Iglesias. Perdería 19 escaños con respecto a 2019 y se quedaría muy cerca del peligroso umbral del 5% de los votos, que es la proporción mínima que necesita una lista electoral para gozar de representación en la Asamblea.

El partido liderado por Inés Arrimadas atraviesa un momento convulso tras la decisión de presentar una moción de censura en Murcia. Algunos de sus otrora hombres fuertes han marchado al Partido Popular -Fran Hervías- o han abandonado desencantados la política -Toni Cantó-.

Ficha técnica

Se han completado 1.200 encuestas CAWI en la Comunidad de Madrid, proporcionales a los censos municipales, gestionadas a través de la plataforma Gandia Integra (c), entre el 15 y el 16 de marzo. La muestra esta ponderada por sexo, edad, situación laboral y nivel de estudios, y reponderando por recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de abril19, y generales de nov19. Al tratarse de muestreo no probabilístico no hay error muestral, sino convergencia por interacción, que es del 98% (Error=2%). Sociométrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.